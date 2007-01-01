Покеттино: «Победа над «Манчестер Сити» в первом матче – отличный результат. Намерены сражаться в ответном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Победа над «Ман Сити» в первом матче стало отличным результатом, но мы очень хорошо знаем, что еще ничего не решено. Мы верим в то, что можем показать свою силу. Мы намерены сражаться.

Мы знаем, насколько силен наш соперник, они могут показать очень высокий темп с самого начала матча. Наша задача – попытаться остановить их, показать атакующую игру. Мы должны верить, что мы можем остановить их и показать наши сильные стороны.

Гвардиола, возможно, лучший или один из лучших тренеров в мире. Думаю, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев. Мы встречались в «Барселоне», когда много играли друг против друга», – сказал Покеттино.