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    Покеттино: «Победа над «Манчестер Сити» в первом матче – отличный результат. Намерены сражаться в ответном»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    «Победа над «Ман Сити» в первом матче стало отличным результатом, но мы очень хорошо знаем, что еще ничего не решено. Мы верим в то, что можем показать свою силу. Мы намерены сражаться.

    Мы знаем, насколько силен наш соперник, они могут показать очень высокий темп с самого начала матча. Наша задача – попытаться остановить их, показать атакующую игру. Мы должны верить, что мы можем остановить их и показать наши сильные стороны.

    Гвардиола, возможно, лучший или один из лучших тренеров в мире. Думаю, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев. Мы встречались в «Барселоне», когда много играли друг против друга», – сказал Покеттино.

    • Первый матч завершился победой лондонского клуба со счетом 1:0.
    • Ответный состоится завтра, 17 апреля, на «Этихад Стэдиум».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +146

      SK9 57 минут назад

      Как я говорил перед первой игрой, в 1/2 пройдёт Тоттенхем

      0
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      Рейтинг: +23

      лнкоф 1 час назад

      тоттенхэм даст серьезный бой, это не слащавое челси или арсенал. поэтому 5050

      0
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    • ...
      Рейтинг: -33669

      ZSB 1 час назад

      Бодрое заявление Покеттино! Но, в общем исходе, есть сомнение!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +69043

      Рубик Докоян 1 час назад

      Тот случай, когда не только будет противостояние команд, но и тренерской мысли и идей. Поставил на Мансити 3:1, а как получится посмотрим.

      2
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      Рейтинг: -33669

      ZSB > Рубик Докоян 1 час назад

      Полностью поддерживаю тебя!!! Исход, скорее всего, будет с разницей в два мяча, в пользу МС!!!

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      Рейтинг: +69043

      Рубик Докоян > ZSB 1 час назад

      Не берусь быть таким утвердительным, ибо всё возможно. Просто болею за Пепа и хочу, чтобы Мансити прошёл в полуфинал.

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      Рейтинг: -33669

      ZSB > Рубик Докоян 1 час назад

      И здесь мы с тобой едины! Удачи!!!

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