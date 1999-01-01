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    Гвардиола: «В игре с «Тоттенхэмом» может произойти всякое, но в августе мы снова будем участвовать в жеребьевке ЛЧ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» заявил, что его команда полна решимости выйти в следующую стадию плей-офф.

    В первой встрече на поле лондонцев «Сити» уступил со счетом 0:1.

    «Я не особо мечтаю о том, что не находится в обозримом будущем. Сейчас думаю о том, что надо попасть в полуфинал. Завтра может произойти всякое, но в августе мы снова примем участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

    Мои ребята предельно сосредоточены и полны решимости выйти в полуфинал. Хватит ли этого для победы? Пока не знаю. Однажды моя команда нанесла один удар в створ и вышла в финал. А один раз было 33 удара по воротам, и я остался без финала. Футбол – сложная штука», – сказал Гвардиола.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится завтра, 17 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В последних трех играх на стадионе «Этихад» у команд баланс (одна победа, одна ничья и одно поражение).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      anri1703 56 минут назад

      Сити еще и в субботу со шпорами играть и там и там надо побеждать шпорами будет проще все силы кинуть на лч а в чемпионате даже поражение будет не критично

      0
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      Рейтинг: +1636

      ivan-football-fan 1 час назад

      Дрожат коленки-то?)))

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