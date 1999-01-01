Гвардиола: «В игре с «Тоттенхэмом» может произойти всякое, но в августе мы снова будем участвовать в жеребьевке ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» заявил, что его команда полна решимости выйти в следующую стадию плей-офф.

В первой встрече на поле лондонцев «Сити» уступил со счетом 0:1.

«Я не особо мечтаю о том, что не находится в обозримом будущем. Сейчас думаю о том, что надо попасть в полуфинал. Завтра может произойти всякое, но в августе мы снова примем участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Мои ребята предельно сосредоточены и полны решимости выйти в полуфинал. Хватит ли этого для победы? Пока не знаю. Однажды моя команда нанесла один удар в створ и вышла в финал. А один раз было 33 удара по воротам, и я остался без финала. Футбол – сложная штука», – сказал Гвардиола.