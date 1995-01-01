В доме у Рамоса есть картина, на которой он изображен в виде Христа

Покажите хоть, чего болтать то=)
Защитник «Реала» Серхио Рамос является большим поклонником искусства.
В гостиной в доме испанца висит репродукция фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря». На ней футболист изображен в виде Иисуса Христа.
Его жена Пилар Рубио и партнер по мадридскому клубу Марсело показаны на полотне апостолами.
Рамос коллекционирует произведения искусства и владеет работами испанских художников Маноло Вальдеса и Хуана Геновеса, американского художника и скульптора Алекса Каца и британского художника стри-арта Бэнкси.
Художественная коллекция Футболиста будет показана в новом документальном фильме об игроке от компании Amazon, который выйдет позже в этом году.