В доме у Рамоса есть картина, на которой он изображен в виде Христа

Защитник «Реала» Серхио Рамос является большим поклонником искусства.

В гостиной в доме испанца висит репродукция фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря». На ней футболист изображен в виде Иисуса Христа.

Его жена Пилар Рубио и партнер по мадридскому клубу Марсело показаны на полотне апостолами.

Рамос коллекционирует произведения искусства и владеет работами испанских художников Маноло Вальдеса и Хуана Геновеса, американского художника и скульптора Алекса Каца и британского художника стри-арта Бэнкси.

Художественная коллекция Футболиста будет показана в новом документальном фильме об игроке от компании Amazon, который выйдет позже в этом году.