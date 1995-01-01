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    В доме у Рамоса есть картина, на которой он изображен в виде Христа

    Защитник «Реала» Серхио Рамос является большим поклонником искусства.

    В гостиной в доме испанца висит репродукция фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря». На ней футболист изображен в виде Иисуса Христа.

    Его жена Пилар Рубио и партнер по мадридскому клубу Марсело показаны на полотне апостолами.

    Рамос коллекционирует произведения искусства и владеет работами испанских художников Маноло Вальдеса и Хуана Геновеса, американского художника и скульптора Алекса Каца и британского художника стри-арта Бэнкси.

    Художественная коллекция Футболиста будет показана в новом документальном фильме об игроке от компании Amazon, который выйдет позже в этом году.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +340

      Hala Madrid 1 час назад

      Покажите хоть, чего болтать то=)

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