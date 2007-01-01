Дриусси – лучший игрок 23-го тура РПЛ

РПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего футболиста 23-го тура.

Победу одержал нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. В матче с «Анжи» (5:0) аргентинец вышел в стартовом составе и отметился дублем. Форвард получил от пользователей «Вконтакте» 46,57% голосов.

Второе место у полузащитника ЦСКА Ивана Облякова (29,03%), третье занял хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский (8,43%), забивший победный мяч в ворота «Рубина» (1:0).

В текущем сезоне 23-летний Дриусси провел за «Зенит» 36 встреч, записав на свой счет восемь голов и 11 результативных передач.