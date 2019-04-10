El Confidencial: Азар находится в дешевом трансферном списке «Реала», Погба и Мане – в дорогом

«Реал» имеет две стратегии на летнее трансферное окно, сообщает El Confidencial.

Первый вариант – покупка полузащитника «Челси» Эдена Азара, нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича и подписание свободным агентом хавбека «ПСЖ» Адриана Рабьо. Это будет стоить мадридцам не более 200 миллионов евро.

Второй вариант более дорогой и предусматривает приобретение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и вингера «Ливерпуля» Садио Мане. Ожидается, что за француза и сенегальца их клубы потребуют минимум по 150 миллионов евро. И это без учета комиссионных выплат агентам игроков и зарплат самих футболистов.

Предполагается, что «Реал» в итоге выберет более бюджетную стратегию.