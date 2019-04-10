Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    El Confidencial: Азар находится в дешевом трансферном списке «Реала», Погба и Мане – в дорогом

    «Реал» имеет две стратегии на летнее трансферное окно, сообщает El Confidencial.

    Первый вариант – покупка полузащитника «Челси» Эдена Азара, нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича и подписание свободным агентом хавбека «ПСЖ» Адриана Рабьо. Это будет стоить мадридцам не более 200 миллионов евро.

    Второй вариант более дорогой и предусматривает приобретение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и вингера «Ливерпуля» Садио Мане. Ожидается, что за француза и сенегальца их клубы потребуют минимум по 150 миллионов евро. И это без учета комиссионных выплат агентам игроков и зарплат самих футболистов.

    Предполагается, что «Реал» в итоге выберет более бюджетную стратегию.

    Источник: El Confidencial

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:03
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4951

      KLIM777 4 минуты назад

      Более бюджетный вариант накупить вициниусов по 45.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Genz 28 минут назад

      У Азара контракт заканчивается через год, поэтому Реал ждёт халявы, даёт сейчас 85миллионов . Абрамович его не продаст а поднимет зарплату

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12426

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Очевидно, что кое-кого из этого списка надо вычеркнуть, а Азара перевести в дорогой.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68784
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru