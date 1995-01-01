Бывший форвард «Бернли» Уолтерс: «Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом»

Бывший форвард «Бернли» Джонатан Уолтерс в эфире BBC Radio рассказал о недавней встрече Филлипа Бардсли с сэром Алексом Фергюсоном.

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» дал прогноз на исход чемпионской гонки в чемпионате Англии.

«Мы разговаривали с Филлипом Бардсли (примечание «Бомбардира: игрок «Бернли»). Он признался, что виделся с Алексом Фергюсоном. Сэр Алекс спрогнозировал, что чемпионом станет «Ливерпуль». Такую позицию специалист аргументировал тем, что он ожидает, что «Манчестер Сити» потеряет очки в матче с «МЮ», – заявил во время радиоэфира Уолтерс.