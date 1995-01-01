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    Семин: «Радоваться чужим потерям – не в моих правилах. Главное – результат моей команды»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью после 23 тура РПЛ. В нем команда добилась победы над «Ахматом» – 3:1.

    – В минувшем туре потеряли очки все ваши конкуренты, кроме «Зенита». Порадовало?

    – Не вижу особого повода для радости. Радоваться чужим потерям – не в моих правилах.

    Вот почему никогда не занимался турнирной арифметикой. И не прикидывал, что будет, если этот проиграет, а тот – сгоняет вничью. Для меня всегда было и остается главным игра и результат моей команды.

    • «Локомотив» идет в таблице вторым.
    • Ближайший соперник – ЦСКА.
    • «Локомотив» продолжает борьбу за Кубок России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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