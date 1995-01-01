Семин: «Радоваться чужим потерям – не в моих правилах. Главное – результат моей команды»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью после 23 тура РПЛ. В нем команда добилась победы над «Ахматом» – 3:1.

– В минувшем туре потеряли очки все ваши конкуренты, кроме «Зенита». Порадовало?

– Не вижу особого повода для радости. Радоваться чужим потерям – не в моих правилах.

Вот почему никогда не занимался турнирной арифметикой. И не прикидывал, что будет, если этот проиграет, а тот – сгоняет вничью. Для меня всегда было и остается главным игра и результат моей команды.