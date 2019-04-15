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    Президент «Барселоны» Бартомеу: «Коутиньо – превосходный игрок. Мы многое ожидаем от него»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поговорил о своем полузащитнике Филиппе Коутиньо. Ранее появлялась информация, что бразилец может покинуть каталонцев.

    «Коутиньо – превосходный игрок, он прогрессирует. Сейчас он готов к игре. Тренер верит в него, это игрок мирового уровня, от которого мы многое ждем», – сказал Бартомеу, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

    • Рыночная стоимость Коутиньо – 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Примеры бразилец провел 27 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: Mundo Deportivo

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