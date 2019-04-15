Президент «Барселоны» Бартомеу: «Коутиньо – превосходный игрок. Мы многое ожидаем от него»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поговорил о своем полузащитнике Филиппе Коутиньо. Ранее появлялась информация, что бразилец может покинуть каталонцев.

«Коутиньо – превосходный игрок, он прогрессирует. Сейчас он готов к игре. Тренер верит в него, это игрок мирового уровня, от которого мы многое ждем», – сказал Бартомеу, чьи слова приводит Mundo Deportivo.