Президент «Барселоны» Бартомеу: «Коутиньо – превосходный игрок. Мы многое ожидаем от него»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поговорил о своем полузащитнике Филиппе Коутиньо. Ранее появлялась информация, что бразилец может покинуть каталонцев.
«Коутиньо – превосходный игрок, он прогрессирует. Сейчас он готов к игре. Тренер верит в него, это игрок мирового уровня, от которого мы многое ждем», – сказал Бартомеу, чьи слова приводит Mundo Deportivo.
- Рыночная стоимость Коутиньо – 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне Примеры бразилец провел 27 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
- «Барселона» лидирует в Примере.