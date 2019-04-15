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    Sport24: руководство «Спартака» жестко поговорило с Кононовым после поражения от «Ростова»

    В матче 23 тура РПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Ростову» – 1:2. После игры с главным тренером москвичей Олегом Кононовым по телефону поговорило руководства клуба, сообщает Sport24.

    Тон разговора был жестким. Поражение в Ростове-на-Дону стало для спартаковцев вторым подряд – в предыдущем туре сильнее красно-белых оказался ЦСКА.

    • «Спартак» в таблице идет пятым – в зоне Лиги Европы.
    • Кононов возглавил команду осенью, придя из «Арсенала».
    • Ближайший соперник «Спартака» – «Енисей».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии20
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      Рейтинг: +6354

      alex1951 4 минуты назад

      Это легко было предсказать. Я нашальник - ты дурак.
      Ты нашальник - я дурак.Более того......власть дураку ,страшнее ,чем оружие....

      0
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      Рейтинг: +1236

      Snek 9 минут назад

      Гы, первое что я сказал после матча:
      "Сейчас будут Кононова выгонять, у Федуна кроме тренера никто не виноват"

      0
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      Рейтинг: +47

      Roma56 9 минут назад

      Эх... Кто бы жестко поговорил с руководством Спартака...

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      Рейтинг: +9525

      Супервайзер 22 минуты назад

      Как они смеют?!!! Кононов носит майку с изображением любимейщего нашего президента! Вот наденьте все такие майки, а потом дерзайте.

      0
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      Рейтинг: +288

      Alejandrrro 25 минут назад

      Да начнётся революция))

      0
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      Рейтинг: +68753

      Рубик Докоян 26 минут назад

      Кто бы с ними жёстко поговорил и своё им место определил.

      1
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      Рейтинг: +9525

      Супервайзер 27 минут назад

      А чё с пиджаком разговаривать? С его подельником Измайловым не пробовали?

      0
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      Рейтинг: +3437

      Владислав Vlad 33 минуты назад

      А кто именно из руководства говорил?
      Да и откуда известно, что тон разговора был жёстким? Может быть вовсе не руководство звонило, а японцы. А они всегда жёстко разговаривают. Может скоро пиджак в Японию уедет?))

      1
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      Рейтинг: +56

      Трибун 39 минут назад

      После этого Кононов жестко поговорил с Гулиевым и обвинил его в поражении от Ростова)

      2
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      Рейтинг: -33687

      ZSB 42 минуты назад

      Почему по телефону? Он скрывается от "правосудия"!

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