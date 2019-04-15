Sport24: руководство «Спартака» жестко поговорило с Кононовым после поражения от «Ростова»

В матче 23 тура РПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Ростову» – 1:2. После игры с главным тренером москвичей Олегом Кононовым по телефону поговорило руководства клуба, сообщает Sport24.

Тон разговора был жестким. Поражение в Ростове-на-Дону стало для спартаковцев вторым подряд – в предыдущем туре сильнее красно-белых оказался ЦСКА.