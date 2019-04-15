Sport24: руководство «Спартака» жестко поговорило с Кононовым после поражения от «Ростова»

Это легко было предсказать. Я нашальник - ты дурак.
Ты нашальник - я дурак.Более того......власть дураку ,страшнее ,чем оружие....
В матче 23 тура РПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Ростову» – 1:2. После игры с главным тренером москвичей Олегом Кононовым по телефону поговорило руководства клуба, сообщает Sport24.
Тон разговора был жестким. Поражение в Ростове-на-Дону стало для спартаковцев вторым подряд – в предыдущем туре сильнее красно-белых оказался ЦСКА.
- «Спартак» в таблице идет пятым – в зоне Лиги Европы.
- Кононов возглавил команду осенью, придя из «Арсенала».
- Ближайший соперник «Спартака» – «Енисей».