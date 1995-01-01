Уткин: «Кононов и жесткий разговор? Видимо, он пару раз не сдержался и сказал слово «жопа»

Комментатор и журналист Василий Уткин высказал точку зрения по поводу поражения «Спартака» от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ. Он рассказал, чем ему нравится главный тренер ростовчан Валерий Карпин и намекнул на излишнюю мягкость тренера москвичей Олега Кононова.

«Поражение «Спартака» в Ростове-на-Дону – одна из самых ожидаемых вещей, которые могли произойти. Очень характерно интервью Карпина после игры: ну да, припарковали автобус, и традиционный карпинский синтаксис.

Чем мне нравится этот тренер и нравился всегда? О том, что Карпин будет хорошим тренером, я говорил еще в конце 90-х годов, когда он был хорошим игроком. Так вот, чем мне нравится тренер Карпин? Тем, что у него нет тренерского почерка, он умеет ставить задачу соответственно возможностям команды. Надо – автобус припаркует, надо – постарается построить комбинационную игру. Это сложнее, но кто знает, как будет играть «Ростов» через некоторое время.

90% площади всех афиш матча «Спартак» – «Ростов» заключались в том, что бывшие спартаковцы играют против «Спартака». И первый гол забивает Гацкан. Оказывается, Гацкан тоже был в «Спартаке», представляете? Мы обсуждаем с вами какие-то видимости, а на самом деле приходит Гацкан, который переломал за свою карьеру больше футболистов, чем забил голов, и забивает важнейший мяч в игре с красно-белыми.

А те 10% афиш, которые не были посвящены предыстории отношений игроков «Ростова» со «Спартаком», были посвящены тому, что «Ростов» сделал из игры вкат к «Игре престолов». А что получается в результате? А в результате решающий мяч забивает футболист из совершенно другого фэнтези – Эльдор Шомуродов. Ну, конечно же, это из эльфов Толкина. Это никакого отношения к «Игре престолов» Мартина, разумеется, на имеет.

А вот после окончания матча совершенно предсказуемая ситуация: язвительный Карпин, вежливый, несколько растерянный Кононов и футболисты «Спартака», которые не дают интервью в микст-зоне. И говорят, что в раздевалке у них был жесткий разговор. Ну, Олег Кононов и жесткий разговор – видимо, он пару раз не сдержался и сказал слово «жопа», – сказал Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале.

«Спартак» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. «Ростов» – на шестой строчке и имеет в активе на одно очко меньше.