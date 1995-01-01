Гвардиола: «Мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Чувствую это»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Первая игра осталась за лондонцами – 1:0.

«Уверен, что мы будем выступать в следующей Лиге чемпионов. В этом году мы пройдем в полуфинал. Я это чувствую. Почувствовал еще после первой игры и во время ее пересмотра. Может, я ошибаюсь», – сказал Гвардиола Sky Sports.