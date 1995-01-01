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    Гвардиола: «Мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Чувствую это»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Первая игра осталась за лондонцами – 1:0.

    «Уверен, что мы будем выступать в следующей Лиге чемпионов. В этом году мы пройдем в полуфинал. Я это чувствую. Почувствовал еще после первой игры и во время ее пересмотра. Может, я ошибаюсь», – сказал Гвардиола Sky Sports.

    • Ответная игра состоится 17 апреля в Манчестере.
    • В прошлом сезоне «Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
    • В АПЛ манчестерцы идут вторыми.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1046

      Бухбух 40 минут назад

      Такая уверенность от Гвардиолы раньше никогда не исходила.

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    sv1969
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