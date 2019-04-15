Егоров – о словах Ахметова: «Пусть посмотрит значение слова «убивать» в Википедии»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал точку зрение по поводу записи в твиттере полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Во время игры 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) футболист армейцев написал: «Так убивать нельзя». В первом тайме арбитр встречи Сергей Лапочкин показал защитнику ЦСКА Марио Фернандесу две желтые карточки.

Ахметов пропускал матч из-за дисквалификации.

«Хочу обратиться к Ахметову по поводу его твита: он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать.

Пусть посмотрит значение слова «убивать» в Википедии», – сказал Егоров.

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.