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    Егоров – о словах Ахметова: «Пусть посмотрит значение слова «убивать» в Википедии»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал точку зрение по поводу записи в твиттере полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

    Во время игры 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) футболист армейцев написал: «Так убивать нельзя». В первом тайме арбитр встречи Сергей Лапочкин показал защитнику ЦСКА Марио Фернандесу две желтые карточки.

    Ахметов пропускал матч из-за дисквалификации.

    «Хочу обратиться к Ахметову по поводу его твита: он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать.

    Пусть посмотрит значение слова «убивать» в Википедии», – сказал Егоров.

    ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +50

      Трибун 3 минуты назад

      Википедия....(((А как же толковый словарь Даля...?(((Забугоршчына....

      0
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      Рейтинг: -279

      SuperPAV9 28 минут назад

      Википедия чисто для лохов

      0
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      Рейтинг: +1368

      giluxa1963 1 час назад

      Егоров-как вы смеете на наших святых судей напраслину возводить(напраслина- ложное обвинение; клевета, наговор)

      2
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      Рейтинг: +3048

      Агасфер 2 часа назад

      Сурьёзный мужик,с энтим не пошутишь...

      0
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      Рейтинг: +657

      Derzkiy1 2 часа назад

      Ильзату отец думаю объяснил , что говорить нужно а что нет ! А вот Егорову с судьями в первую очередь вопрос и он им должен объяснять как судить ! На лапу нормально получили всем судейским опг

      3
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      Рейтинг: -279

      SuperPAV9 > Derzkiy1 28 минут назад

      Ты меня бесишь

      0
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      Рейтинг: +68651

      Рубик Докоян 2 часа назад

      В данном случае это фигура речи и под "убиванием" игроки подразумевают, что их команду засудили, только и всего.

      4
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      Рейтинг: +2188

      AtticusFinch > Рубик Докоян 2 часа назад

      Не , ну Егорову же надо где-то блеснуть интеллектом и нравственностью!

      1
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      Рейтинг: +3048

      Агасфер > Рубик Докоян 2 часа назад

      Он слишком серьёзен для таких размышлений,ему "за державу обидно".Послал всех...в педевикию,и всё...

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      Рейтинг: +68651

      Рубик Докоян > AtticusFinch 2 часа назад

      Для этого нужно было умные книжки ещё в детстве читать, а сейчас уже поздно. Для него "Википедия" теперь окно в мир, энциклопедии он никогда не читал.

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      Рейтинг: +68651

      Рубик Докоян > Агасфер 2 часа назад

      Ответил выше коллеге за него, больше добавить нечего.

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