Егоров: «Лапочкин хорошо провел матч ЦСКА – «Оренбург». Обе карточки Фернандесу заслужены»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров согласен с решением арбитра Сергея Лапочкина удалить защитника ЦСКА Марио Фернандеса во встрече 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3).

В первом тайме судья из Санкт-Петербурга показал армейцу две желтые карточки в течение шести минут.

«Работу Лапочкина оцениваю положительно, хорошо провeл матч. То, что поддались эмоциям, нормально. Всe проходит в рабочем режиме.

Абсолютно согласен с арбитром по Марио Фернандесу – обе карточки заслужены. Мы ни на секунду не сомневаемся в порядочности Марио и не утверждаем, что это было намеренно. В футболе так бывает, что очень хорошие люди получают наказания. С точки зрения правил игры судья был полностью прав.

Второе нарушение тянет на «розовую» карточку.Если бы нога была чуть выше – красная. К Лапочкину только одна претензия по игре – он не показал еще одну желтую карточку Бекао», – сказал Егоров.