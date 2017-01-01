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    Егоров: «Лапочкин хорошо провел матч ЦСКА – «Оренбург». Обе карточки Фернандесу заслужены»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров согласен с решением арбитра Сергея Лапочкина удалить защитника ЦСКА Марио Фернандеса во встрече 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3).

    В первом тайме судья из Санкт-Петербурга показал армейцу две желтые карточки в течение шести минут.

    «Работу Лапочкина оцениваю положительно, хорошо провeл матч. То, что поддались эмоциям, нормально. Всe проходит в рабочем режиме.

    Абсолютно согласен с арбитром по Марио Фернандесу – обе карточки заслужены. Мы ни на секунду не сомневаемся в порядочности Марио и не утверждаем, что это было намеренно. В футболе так бывает, что очень хорошие люди получают наказания. С точки зрения правил игры судья был полностью прав.

    Второе нарушение тянет на «розовую» карточку.Если бы нога была чуть выше – красная. К Лапочкину только одна претензия по игре – он не показал еще одну желтую карточку Бекао», – сказал Егоров.

    • Для Фернандеса эти желтые карточки и удаление стали первыми в текущем сезоне в чемпионате России.
    • ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

    Источник: «Чемпионат»

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