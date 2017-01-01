Фелиш: «Успех в футболе очень помог мне с девушками. Они присылают мне в соцсетях обнаженные фото»

Потом пилотку на нос натянут.
Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш рассказал, как футбольные достижения и известность повлияли на его взаимоотношения с противоположным полом.
«Успех очень помог мне [в общении и знакомствах] с девушками. В социальных сетях они часто присылают мне фотографии, даже в обнаженном виде.
Я пока не думаю о том, чтобы найти девушку. Я еще молод. Для всего свое время», – сказал Фелиш.
- В текущем сезоне 19-летний футболист провел за лиссабонцев 37 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 35 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что Фелишем интересуются «ПСЖ», «Ювентус», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».