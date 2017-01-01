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    Фелиш: «Успех в футболе очень помог мне с девушками. Они присылают мне в соцсетях обнаженные фото»

    Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш рассказал, как футбольные достижения и известность повлияли на его взаимоотношения с противоположным полом.

    «Успех очень помог мне [в общении и знакомствах] с девушками. В социальных сетях они часто присылают мне фотографии, даже в обнаженном виде.

    Я пока не думаю о том, чтобы найти девушку. Я еще молод. Для всего свое время», – сказал Фелиш.

    • В текущем сезоне 19-летний футболист провел за лиссабонцев 37 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 35 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что Фелишем интересуются «ПСЖ», «Ювентус», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +217

      Звезда запаса 30 минут назад

      Потом пилотку на нос натянут.

      0
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      Рейтинг: +140

      SK9 36 минут назад

      Вот это достижение, что девушки присылают фото голышом :)

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