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    Черчесов поддерживает лимит на легионеров в заявке на сезон

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал, какой из вариантов лимита на легионеров в РПЛ он поддерживает.

    «Прямых консультаций со мной нет, и мне не хотелось бы в это вступать. Есть конфликт интересов. Работая в клубе, я свое мнение сказал, и оно не поменялось. Я за заявку. Неважно, «10+15», «8+17» и так далее», – сказал Черчесов.

    Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести легионеров одновременно.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4

      qax48 27 минут назад

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      0
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      Рейтинг: +3033

      Агасфер 36 минут назад

      Надо ограничивать аппетиты футбольных специалистов,а не спорить вокруг лимита.Это -стравливание пара из нашего плохо варящего котла.НЕТ У НАС НИКАКИХ ЧАСТНЫХ КЛУБОВ! Коэффициент 100 от средней заработной платы по стране в месяц-и все дела! Все уедут в условные "барселоны"? Вперёд,вас там ждут,ха-ха!!!

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      Рейтинг: +989

      ухоженный крокодил 37 минут назад

      Я бы после туалета подтерся усами Черчесова. Все кто за лимит, идут нах.

      0
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      Рейтинг: +2530

      Путник 13 49 минут назад

      Лимит развращает российских футболистов..

      1
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      Рейтинг: +286

      klim2m 1 час назад

      Вот же усатый нянь никак не угомонится лимит ему подавай)))

      1
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      Рейтинг: +464

      Фанат Рубина 1 час назад

      вообще нахер убрать этот лимит..
      хватит уже позорится с этим лимитом,кому он нужен?

      пусть зенит со спартаком на купят себе состав из негров и мерятся кто сильнее зато в нормлальных клубах а не этих клоунских будут русские играть

      2
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      Рейтинг: +10119

      bset 1 час назад

      Задолбали со своими лимитами. Нормальные клубы, которые не готовы переплачивать, не могут взять себе россиян в команду.

      4
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      Рейтинг: +68588

      Рубик Докоян 1 час назад

      Больше шансов, я полагаю, на лимит по заявке 8+17

      0
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      Рейтинг: +3234

      александр п > Рубик Докоян 1 час назад

      А нужно 10+15,8+17 не сильно отличается от действующего.Кто то травмирован,кто то форму потерял и будут на поле те же 6 легионеров.

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      Рейтинг: +5588

      FanatSerj > александр п 10 минут назад

      8+17 - это опять же в угоду "богатых", 8+17 это заявка на конкретный матч, если бюджет клуба позволяет например "15" легов держать, то могут без проблем и по 8 легов каждый матч выпускать, с учетом травм и прочего.

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