Черчесов поддерживает лимит на легионеров в заявке на сезон

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал, какой из вариантов лимита на легионеров в РПЛ он поддерживает.

«Прямых консультаций со мной нет, и мне не хотелось бы в это вступать. Есть конфликт интересов. Работая в клубе, я свое мнение сказал, и оно не поменялось. Я за заявку. Неважно, «10+15», «8+17» и так далее», – сказал Черчесов.

Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести легионеров одновременно.