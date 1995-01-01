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    Кононов после поражения сказал, что «Ростов» играет автобусом. Карпин ответил

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог второму поражению от «Ростова» в текущем сезоне (1:2 в 23-м туре РПЛ).

    «Ростов» играет стабильно автобусом, выбегая в контратаки. Эта определенная тактика, которая не хорошая или плохая, она приносит результат.

    Если сегодня мы не прошли этот автобус, то это значит, что тренер «Ростова» [Валерий Карпин] выиграл. Мы свои моменты не забили, реальность такова», – сказал тренер красно-белых.

    Валерий Карпин прокомментировал слова оппонента в интервью пресс-службе ростовчан.

    – Какие впечатления от игры?

    – В первом тайме присутствовала нервозность, слишком большое желание выиграть, отсюда ошибки, в том числе в своей штрафной. В раздевалке поговорили, успокоились. В начале второго тайма уже оказывали давление, но матч дался тяжело.

    – Что именно вы скорректировали в перерыве, что у «Спартака» исчезла острота?

    – Я не буду рассказывать, какие именно, это доску сюда надо. Но самое главное – чуть спокойнее стали играть.

    – Кононов заявил, что вы поставили автобус. Вы согласны?

    – Ну автобус, трамвай, локомотив, поезд. И?

    – Выбирая сегодня центр защиты – почему предпочли Гацкана, который давно не играл на этой позиции?

    – Он действительно давно там не играл, но предпочли опыт молодости, скажем так. И даже опытные нервничали у нас сегодня. Саша и на этой позиции хорошо сыграл.

    – Почему оборона «Спартака» выглядит менее надежной, чем осенью?

    – А вы помните состав защиты осенью? Сегодня там вышел полузащитник Гацкан, играл не на своем месте Логашов. Нет ни Мевли, ни Новосельцева, которые перед этим 2-3 матча сыграли вместе.

    – Вы дважды обыграли в этом сезоне «Спартак». Есть чувство профессионального удовлетворения?

    – Нет никакого удовлетворения. Если бы мы побеждали «Уфу», «Крылья Советов» и «Енисей», тогда было бы удовлетворение. А так со «Спартаком» это три очка – те же, что в игре с «Уфой».

    – Теперь отставание от «Спартака» – одно очко. Есть желание зацепиться за пятерку?

    – Желание было и до этой игры. Обыграй мы «Уфу», «Енисей»… Сейчас это ни о чем разговор, но это наши потери очков. Не потому что соперники хорошо играли, а потому что мы плохо. Выиграй эти матчи – и сейчас бы говорили не про пятерку, а про тройку или даже двойку. У меня мысли уже в Оренбурге. Как бы не было такого матча, как с «Уфой».

    – Осенью вы говорили, что первоочередная задача – не вылететь. Сейчас уже 35 очков, можно думать о чем-то следующем?

    – Ну, значит теперь можно дальше думать. Вот как вы говорите – о пятерке.

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    Источник: «Чемпионат»

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