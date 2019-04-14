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    Иванович: «Конкуренты изучают наши ошибки. Но мы не собираемся упускать первое место»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Анжи» (5:0, 23-й тур чемпионата России).

    – Важно забивать первыми, потом играть становится полегче. Именно так и получилось сегодня. Однако нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Это лишь три очка. Смотрим вперед.

    – «Зениту» удалось начало игры, а вы отличились. Довольны этим фактом?

    – Мы классно начали игру. Забили два гола и контролировали ход матча. Было несколько моментов, где мы сыграли не до конца. Так что есть над чем работать.

    – Вы сказали, команде нельзя расслабляться. Насколько нужно расслабиться, чтобы упустить первое место?

    – Все команды в чемпионате стремятся достичь своих целей. Ни о какой расслабленности не может идти и речи.

    – Кто-то может помешать «Зениту» стать первым?

    – Такие команды есть. Они смотрят на нас, изучают наши ошибки. Многое будет зависеть от самих нас. Мы не собираемся упускать первое место.

    – Вы, наверное, знали, что ЦСКА уступил, а «Краснодар» сыграл вничью. Мысли об этом помогали или мешали сегодня?

    – Такая же ситуация была, когда мы играли с «Рубином» дома. Конечно, с точки зрения психологии отрыв в шесть очков – это здорово, но это еще ничего не значит. Следующая игра, против «Краснодара», будет битвой за шесть очков. Сегодняшний матч дал нам лишь три.

    – Перед этим матчем вы висели на карточке. Держали это в голове, когда шли в единоборства?

    – Эти три карточки у меня с тех пор, как началась весенняя часть чемпионата. Я знаю об этом, играю в свою игру. Если придется нарушить правила, чтобы спасти команду от гола, я пойду на это.

    – Сегодняшняя игра с «Анжи» сложилась совершенно иначе, чем осенью. Махачкалинцы стали настолько слабее?

    – Мы сегодня хорошо начали игру. Мы и в Махачкале забили первыми, но допустили много ошибок тогда и проиграли. Долго не встречались с ними. Хорошо, что сегодня все сложилось так, как сложилось.

    • Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу с 48 очками, опережая «Локомотив» на 6 баллов. До конца сезона осталось 7 матчей.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    14.04.2019 23:34
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      Борат 1 час назад

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