Иванович: «Конкуренты изучают наши ошибки. Но мы не собираемся упускать первое место»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Анжи» (5:0, 23-й тур чемпионата России).

– Важно забивать первыми, потом играть становится полегче. Именно так и получилось сегодня. Однако нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Это лишь три очка. Смотрим вперед.

– «Зениту» удалось начало игры, а вы отличились. Довольны этим фактом?

– Мы классно начали игру. Забили два гола и контролировали ход матча. Было несколько моментов, где мы сыграли не до конца. Так что есть над чем работать.

– Вы сказали, команде нельзя расслабляться. Насколько нужно расслабиться, чтобы упустить первое место?

– Все команды в чемпионате стремятся достичь своих целей. Ни о какой расслабленности не может идти и речи.

– Кто-то может помешать «Зениту» стать первым?

– Такие команды есть. Они смотрят на нас, изучают наши ошибки. Многое будет зависеть от самих нас. Мы не собираемся упускать первое место.

– Вы, наверное, знали, что ЦСКА уступил, а «Краснодар» сыграл вничью. Мысли об этом помогали или мешали сегодня?

– Такая же ситуация была, когда мы играли с «Рубином» дома. Конечно, с точки зрения психологии отрыв в шесть очков – это здорово, но это еще ничего не значит. Следующая игра, против «Краснодара», будет битвой за шесть очков. Сегодняшний матч дал нам лишь три.

– Перед этим матчем вы висели на карточке. Держали это в голове, когда шли в единоборства?

– Эти три карточки у меня с тех пор, как началась весенняя часть чемпионата. Я знаю об этом, играю в свою игру. Если придется нарушить правила, чтобы спасти команду от гола, я пойду на это.

– Сегодняшняя игра с «Анжи» сложилась совершенно иначе, чем осенью. Махачкалинцы стали настолько слабее?

– Мы сегодня хорошо начали игру. Мы и в Махачкале забили первыми, но допустили много ошибок тогда и проиграли. Долго не встречались с ними. Хорошо, что сегодня все сложилось так, как сложилось.