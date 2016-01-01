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    Мюллер прорычал в ответ на вопрос о результативности «Баварии»: «Потому что мы голодны!»

    Журналист Fox Арчи Ринд-Тутт опубликовал интервью с Томасом Мюллером после матча с «Фортуной» (4:1, 29-й тур).

    Ринд-Тутт спросил экс-игрока сборной Германии о мотивации команды, забившей 33 гола в последних восьми матчах.

    «Он сказал: «Потому что мы голодны!»

    Потом прорычал. Потом ушел», – написал журналист в твиттере.

    • Общий счет команды Нико Ковача за восемь матчей – 33:12. Ранее мюнхенцы завершили выступление в Лиге чемпионов (1:3 по сумме в 1/8 с «Ливерпулем») и вернулись на первое место в Бундеслиге благодаря победе над «Боруссией» (5:0 в 28-м туре).

    Источник: Твиттер журналиста Fox Арчи Ринд-Тутта

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1951

      Майор Дзагоев 2 часа назад

      Нда, у такого Мюллера интервью стоит брать, только запасшись заранее пивком с колбаской - а то сожрет еще

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