Мюллер прорычал в ответ на вопрос о результативности «Баварии»: «Потому что мы голодны!»

Журналист Fox Арчи Ринд-Тутт опубликовал интервью с Томасом Мюллером после матча с «Фортуной» (4:1, 29-й тур).

Ринд-Тутт спросил экс-игрока сборной Германии о мотивации команды, забившей 33 гола в последних восьми матчах.

«Он сказал: «Потому что мы голодны!»

Потом прорычал. Потом ушел», – написал журналист в твиттере.

Общий счет команды Нико Ковача за восемь матчей – 33:12. Ранее мюнхенцы завершили выступление в Лиге чемпионов (1:3 по сумме в 1/8 с «Ливерпулем») и вернулись на первое место в Бундеслиге благодаря победе над «Боруссией» (5:0 в 28-м туре).