Адиев: «Играть с «Зенитом» с открытым забралом было чревато. Но мы хотели попробовать найти свои шансы»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался после разгрома от «Зенита» (0:5) в матче 23-го тура РПЛ.

Специалист заявил, что хотел сыграть с петербуржцами на их поле в атакующий футбол. Он взял вину за поражение на себя.

«Что бы здесь не было сказано, оно все равно не имеет правильного направления. «Зенит» заслуженно победил. В первые 10-15 минут смял нас быстрыми голами, потом еще минут 10-15 мы пытались в игру вернуться. К концу первого тайма выправили контроль. В этом поражении есть моя вина. При счете 2:0 игра нам давалась, появлялись зоны, путем более атакующих игроков хотелось рискнуть. Те замены, которые я сделал, вскрыли игру, но, к сожалению, не в нашу пользу.

Просто люди на те позиции, которые вышли, они были более атакующие, с прицелом наверх. Я понимаю, с «Зенитом» играть дома [на его поле] с открытым забралом, чем это чревато. Это и подтвердилось. Но понимаете, 2:0 счет, можно было докатать их, но мы хотели попробовать найти свои шансы наверху. Не получилось.

Если смотреть глобально на эти вещи, конечно, видно, что если с «Динамо» преобладали эмоции и настрой, то, к сожалению, сегодня не хватило этих правильных эмоций.

Что изменилось бы, если бы забили в первом тайме? Любой гол меняет игру. У кого-то в лучшую, у кого-то в худшую сторону. Допустим, если бы счет стал 2:1, то и я бы к 70-й минуте эту игру не открывал бы. Может, только к 80-й, потому что один гол всегда может залететь, мы бы тогда ждали своего шанса. А так приходилось рисковать. «Зенит» очень сильно начал, мы это предполагали, но в начале матча два гола пропустили. Тяжелый момент для команды, тем более для нашей команды. Даже, немного, убийственный: мы не настолько сильны, чтобы при счете 2:0 возвращаться, мы только строимся.

Огромное спасибо за теплые комментарии. Мне действительно приятны ваши слова. Я хотел бы попросить извинения перед всеми болельщиками в вашем лице, потому что мы не соответствовали вашим словам. Но я смогу защитить наших парней. Я их понимаю, когда их кормят: завтра, завтра, послезавтра... Дни проходят, им что-то обещают, но ничего не происходит.

Видите этот стакан? Ничего не льется. Чтобы полилось, надо открыть воду, что-нибудь туда налить. И тогда содержимое польется. Команда пуста. Она не может одними разговорами жить, надо чем-то заправлять. Я давно пытаюсь донести, что рано или поздно эти срывы наступят. Я тоже как тренер был не на уровне, если я эмоционально не смог команду подвести.

Конечно, я в оставшиеся дни до домашнего матча буду стараться вернуть то правильное эмоциональное состояние, что мы остаемся футболистами. Но почему мной было сделано заявление: я уже вижу, что в некоторых местах я как тренер не покрываю эту разницу. Я хочу быть честным перед командой, перед болельщиками. Конечно, я приложу усилия. Надеюсь, у меня что-то получится», – передает слова Адиева корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.