РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Краснодаром»

Деревенщины отскочили. Динамо должны были побеждать
«Динамо» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 23-го тура РПЛ.
На гол форварда бело-голубых Евгения Маркова краснодарцы ответили мячом полузащитника Вандерсона на 87-й минуте.
Динамовцы остались на 13-м месте, «Краснодар» продолжает идти на третьей строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Динамо (Москва) – Краснодар – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Марков, 77; 1:1 – Вандерсон, 87.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Хольмен, 78), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Соу, Черных (Грулев, 60), Луценко, Марков.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Скопинцев (Рамирес, 76), Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Уткин, 66), Перейра, Классон, Вандерсон, Сулейманов (Игнатьев, 46).
Предупреждения: Марков, 37; Луценко, 43; Соу, 83 – Каборе, 26; Вандерсон, 41.