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    РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Краснодаром»

    «Динамо» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 23-го тура РПЛ.

    На гол форварда бело-голубых Евгения Маркова краснодарцы ответили мячом полузащитника Вандерсона на 87-й минуте.

    Динамовцы остались на 13-м месте, «Краснодар» продолжает идти на третьей строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Динамо (Москва) – Краснодар – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 77; 1:1 – Вандерсон, 87.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Хольмен, 78), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Соу, Черных (Грулев, 60), Луценко, Марков.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Скопинцев (Рамирес, 76), Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Уткин, 66), Перейра, Классон, Вандерсон, Сулейманов (Игнатьев, 46).

    Предупреждения: Марков, 37; Луценко, 43; Соу, 83 – Каборе, 26; Вандерсон, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии53
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      Рейтинг: -260

      SuperPAV9 6 минут назад

      Деревенщины отскочили. Динамо должны были побеждать

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      Рейтинг: +430

      TOL47 > SuperPAV9 3 минуты назад

      ты прав, московская деревня отскочила

      0
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      Рейтинг: +21563

      portero 26 минут назад

      где тут болелы Локо которые мне объясняли про пенальти в ворота Кранодара???
      ЛОР и прочие, вот здесь что было?????
      а всё просто Краснодар и московская команда, свистки свистят как надо столице всегда

      1
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      Рейтинг: +1647

      владимир миронов 54 минуты назад

      Спасибо великим российским арбитрам! Верной дорогой идете, товарищи.

      2
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      Рейтинг: -260

      SuperPAV9 > владимир миронов 8 минут назад

      В европпеиарбитры еще лучше

      0
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      Рейтинг: -260

      SuperPAV9 > владимир миронов 8 минут назад

      Не было там руки ккпи очки

      0
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      Рейтинг: +2549

      BarStep 1 час назад

      Краснодар психологически не готов играть на два/три турнира одновременно.. Стоило им пролететь от Валенсии в ЛЕ и команда сразу как-то поплыла, ушли эмоции, скорости и даже взаимопонимание у игроков пропало. Да, обидно конечно на последних минутах вылетать из евротурнира.. Но, это не повод просто доигрывать чемп...

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      Рейтинг: +154

      Вальдемар IV > BarStep 1 час назад

      мимо, еще до валенсии эта серия безпобедная длилась, с декабря, если бы скинули ле то наоборот было проще весной не форсировать подготовку с короткой лавкой, никого не купили толкового как обычно, даже газовые каждое окно стараются бабла спустить а этим все не надо все играют на подкожных, что на лавке молодой уткин да два вратаря.

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      Рейтинг: +3876

      ilichkadr 1 час назад

      Результат в пользу Зенита, хотя полной уверенности на данный момент нет. Могут сегодня подопечные Семака и учудить.........

      2
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      Рейтинг: +2549

      BarStep > ilichkadr 1 час назад

      Семак может.. Сильно не удивлюсь..

      1
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      Рейтинг: +3876

      ilichkadr > BarStep 1 час назад

      Начали вроде не плохо.

      1
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      Рейтинг: +154

      Вальдемар IV > ilichkadr 59 минут назад

      да с приходом дюкова интриги нет больше и не будет наверное в следующем году, плюс остальные команды мертвые проигрывают дома упускают победы и т.д. все говорят про красивую игру краснодара но они ни разу не обогнали зенит

      1
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      Рейтинг: +4149

      prezent2017 1 час назад

      Тренера Мусю на выход. Команда не играет, свежих идей нет! Пусть пацанов тренирует.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2497

      Freyk > prezent2017 1 час назад

      Команда так-то до сих пор на втором месте идёт и претендует на чемпионство с не самым дорогим составом. Куда спешить-то? Все ждут, что «Краснодар» должен с 20-летними пацанами выйти и всех порвать что ли?

      0
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      Рейтинг: +1803

      lordmrv > Freyk 1 час назад

      Уже на третьем. А после следующего тура (игра с Зенитом) могут и ниже соскочить. Мне симпатичен Краснодар, поэтому согласен с Презентом, что Муся слабоват чуток для них.

      2
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      Рейтинг: +2549

      BarStep > prezent2017 1 час назад

      Соглашусь с тобой.. Но (тренировать пацанов) вместе с нашим Серёгой Семаком.. Ок?

      1
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      Рейтинг: +154

      Вальдемар IV > Freyk 57 минут назад

      претендовать и быть им разные понятия, хотя с политикой галицкого неясно что у них там в клубе, вот уже говорят который год что все тренеры это его друганы послушные, марионетки, как и кононов и шалимов, сильный тренер если и придет он будет гнуть линию а тут даже с игнатьевым сколько конфликт длился, тут и не только до бани с глушаковым может дойти.

      1
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      Рейтинг: +308

      Kokmarov 1 час назад

      Динамо молодцы, весь матч на износ, да вот правду пишут, не тех надо трепать. Да и Краснодар невнятно как-то отыграл, да пеналь судья не поставил, да не реализовали момент, но нет прочности. Похоже на спад из-за раннего начала сезона. Если так, то очень невовремя...

      3
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      Рейтинг: +21563

      portero > Kokmarov 1 час назад

      каждый сезон , как окончание так проседают

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Вальдемар IV > Kokmarov 55 минут назад

      в прошлом году не играли весну, так же дарили может все-таки по заказу столицы сливают, клуб то молодой, это не спам сливал бы говна тут полилось кто тут на амбразуру за ромбик выходить будет?

      1
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      Рейтинг: +3266

      Старикан 1 час назад

      А не назначенное пенальти в ворота Динамо за несколько минут до конца матча? Всё могло для них закончиться 1:2...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      kazak161 1 час назад

      Не попади мяч в руку был бы гол точно в угол!

      4
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      ...
      Рейтинг: +21563

      portero > kazak161 1 час назад

      ну московской команде пендали не ставят, все судьи живут в Москве, зачем им это надо.

      4
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      Рейтинг: +308

      Kokmarov > kazak161 1 час назад

      Поставил чтоб трех шестерок не было

      1
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      Рейтинг: +4011

      84aivengo 1 час назад

      цска вздохнул с облегчением... если в ближайших матчах голову включат и зубы зажмут,то вполне могут в зону лч попасть

      0
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      Рейтинг: +308

      Kokmarov > 84aivengo 1 час назад

      А им это зачем, чтоб раньше вылететь, чтоб затем опять за зону лиги чемпионов бороться?

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      Рейтинг: +154

      Вальдемар IV > 84aivengo 52 минуты назад

      уж кто в лч меньше всего заслуживает быть так это покорители пльзени оренбуржские

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