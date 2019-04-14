Зидан: «Проблема в том, что Роналду нельзя заменить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о незаменимости нападающего Криштиану Роналду.

Прошлым летом португалец перешел из мадридского клуба в «Ювентус».

«Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить. Это уже в прошлом, но мы можем привезти новых игроков. И те, кто придет, не сделают того, что сделал Криштиану, я в этом убежден. Но это жизнь. Он сделал великие дела с этим клубом, и мы восторгались им.

Я устал повторять то же самое: мы ничего не выиграем [в этом сезоне], но постараемся финишировать как можно выше [в таблице], опередить «Атлетико». Это цель.

Есть ли незаменимые игроки на следующий сезон? Да, но я не буду об этом говорить. Конечно же, мы не собираемся менять всех», – сказал Зидан.