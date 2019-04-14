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    Зидан: «Проблема в том, что Роналду нельзя заменить»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о незаменимости нападающего Криштиану Роналду.

    Прошлым летом португалец перешел из мадридского клуба в «Ювентус».

    «Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить. Это уже в прошлом, но мы можем привезти новых игроков. И те, кто придет, не сделают того, что сделал Криштиану, я в этом убежден. Но это жизнь. Он сделал великие дела с этим клубом, и мы восторгались им.

    Я устал повторять то же самое: мы ничего не выиграем [в этом сезоне], но постараемся финишировать как можно выше [в таблице], опередить «Атлетико». Это цель.

    Есть ли незаменимые игроки на следующий сезон? Да, но я не буду об этом говорить. Конечно же, мы не собираемся менять всех», – сказал Зидан.

    • «Реал» набрал 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на пять баллов.
    • В понедельник мадридцы в 32-м туре сыграют с «Леганесом».

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12390

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Оценил по-достоинству! Приятно, что Зидан - мыслящий тренер, видящий перспективу и знает, что делать дальше, как получить результат.+++++

      0
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      Рейтинг: +1376

      TOMSON 2 часа назад

      Мбапе заменил бы. Но он не продаётся

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      Рейтинг: +1307

      InterMilLano1908 > TOMSON 2 часа назад

      Как он заменит??? Роналду играл на цф с его данными, как мюарре с 175 может его заменит!?

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      Рейтинг: +342

      FENIX-SL > TOMSON 23 минуты назад

      типичный игрок в ФИФА
      где такое возможно вполне
      и то с каждым годом делается все чтобы игроки на своих позициях играли

      1
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      Рейтинг: +1376

      TOMSON > InterMilLano1908 1 минуту назад

      Против МЮ например, Мбапе играл в центре атаки и очень хорошо это делал. Мбапе умеет главное, он забивает мячи. Именно этим занимался Роналдо и не важно на какой позиции он играл.

      0
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      Рейтинг: +116

      Vseok 3 часа назад

      Ну зидан,ну не начинай.роналду уникальный игрок,но реал это команда,а не один игрок.в конце концов воспитай талант похожий на криша)академия реала всех возрастов тебе в помощь(ну и про мир конечно не забудь.Таланты есть везде ,главное захватить их и направлять в правильное русло).и благодарностей не стоит :D

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      Рейтинг: +562

      Mr Abdullaev > Vseok 3 часа назад

      Он тебя лайкнул братан.)

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      Рейтинг: +755

      Smekaev > Vseok 2 часа назад

      Как бы жил Зидан без твоих мудрых советов!

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      Рейтинг: +7600

      DeStar > Vseok 2 часа назад

      ну он сказал заменить. а человека забивающего по 50 голов за сезон... просто так не сыщешь. НА самом деле, винисиус обладает огромным потенциалом, не хуже неймара возможно, но дорастет ли.. Если да, то и заменит, может не столько по голам, сколько просто по атаке. Ну и родриго же купили, говорят тоже малый шикарный.

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