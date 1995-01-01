Быстров: «На каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет. Настраивает так, будто впереди финал»

С нашими мега звёздам только так и надо,,,,иначе как пенсионеры ходят весь матч,,,,зато на улице или в баре энергия через уши хлещит,,,,в пору увидел на улице футболиста ноги в руки и тикать,,,
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров накануне матча москвичей с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ рассказал, как проводит предыгровые установки главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
Быстров и Карпин вместе работали в «Спартаке» в 2008-2009 годах.
«Каждая предыгровая установка Валерия Карпина очень эмоциональная. Он кричит и орет. В каждом матче настраивает так, как будто впереди финал», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Игра «Ростов» – «Спартак» пройдет сегодня, в воскресенье, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, ростовчане – седьмые с отставанием от москвичей в четыре очка.