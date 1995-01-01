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    Быстров: «На каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет. Настраивает так, будто впереди финал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров накануне матча москвичей с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ рассказал, как проводит предыгровые установки главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

    Быстров и Карпин вместе работали в «Спартаке» в 2008-2009 годах.

    «Каждая предыгровая установка Валерия Карпина очень эмоциональная. Он кричит и орет. В каждом матче настраивает так, как будто впереди финал», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Игра «Ростов» – «Спартак» пройдет сегодня, в воскресенье, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, ростовчане – седьмые с отставанием от москвичей в четыре очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8766

      slavutiq70 35 секунд назад

      С нашими мега звёздам только так и надо,,,,иначе как пенсионеры ходят весь матч,,,,зато на улице или в баре энергия через уши хлещит,,,,в пору увидел на улице футболиста ноги в руки и тикать,,,

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      Рейтинг: +12386

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      А как надо с гулиевыми, кокориными, мамаевыми, быстровыми, дзюбами???...***

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