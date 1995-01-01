Быстров: «На каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет. Настраивает так, будто впереди финал»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров накануне матча москвичей с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ рассказал, как проводит предыгровые установки главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Быстров и Карпин вместе работали в «Спартаке» в 2008-2009 годах.

«Каждая предыгровая установка Валерия Карпина очень эмоциональная. Он кричит и орет. В каждом матче настраивает так, как будто впереди финал», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».