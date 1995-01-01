Mash: Гулиева могут лишить водительских прав за инцидент с американцем

А то, что он с места дтп уехал??
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может быть оштрафован на 10 тысяч рублей за инцидент, произошедший в среду, 10 марта.
Игрок красно-белых не остановился на красный свет, в результате чего зацепил автомобилем переходящего дорогу гражданина США. После этого футболист выскочил из машины, догнал пешехода и избил его.
Как сообщает телеграм-канал Mash, на Гулиева было заведено два административных дела – за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа. Материалы уже направили в суд.
Хавбек может быть наказан штрафом в размере 10 тысяч рублей и лишен водительских прав.
- Гулиев перешел в «Спартак» из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых пять матчей.
Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока