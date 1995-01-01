Mash: Гулиева могут лишить водительских прав за инцидент с американцем

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может быть оштрафован на 10 тысяч рублей за инцидент, произошедший в среду, 10 марта.

Игрок красно-белых не остановился на красный свет, в результате чего зацепил автомобилем переходящего дорогу гражданина США. После этого футболист выскочил из машины, догнал пешехода и избил его.

Как сообщает телеграм-канал Mash, на Гулиева было заведено два административных дела – за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа. Материалы уже направили в суд.

Хавбек может быть наказан штрафом в размере 10 тысяч рублей и лишен водительских прав.

Гулиев перешел в «Спартак» из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых пять матчей.

Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока