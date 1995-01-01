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    Mash: Гулиева могут лишить водительских прав за инцидент с американцем

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может быть оштрафован на 10 тысяч рублей за инцидент, произошедший в среду, 10 марта.

    Игрок красно-белых не остановился на красный свет, в результате чего зацепил автомобилем переходящего дорогу гражданина США. После этого футболист выскочил из машины, догнал пешехода и избил его.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, на Гулиева было заведено два административных дела – за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа. Материалы уже направили в суд.

    Хавбек может быть наказан штрафом в размере 10 тысяч рублей и лишен водительских прав.

    • Гулиев перешел в «Спартак» из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых пять матчей.

    Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии16
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      Рейтинг: +686

      Валерий1965 5 минут назад

      А то, что он с места дтп уехал??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3867

      ilichkadr 7 минут назад

      Дорожного клоуна надо лишить водительских прав пожизненно. Ему надо подарить на день рождения маунтинборд, пущай на нем вышивает.........

      0
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      Рейтинг: +1613

      Evgeni1952 7 минут назад

      А его еще не лишили? А почему на 15 суток не посадили - ведь хулиганство налицо?

      0
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      Рейтинг: +1513

      Dellleone 12 минут назад

      Правильно, пусть на бананах ездит.

      0
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      Рейтинг: -251

      SuperPAV9 14 минут назад

      Правильно чтотамереканца побил так с ними

      0
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      Рейтинг: +348

      splint1989 18 минут назад

      Прав лишили, его на 15 суток должны посадить за хулиганство и условку слипить за нанесение легких телесных!!! Закон один для всех!! ***** спартак его оштрафовал на много сильнее финансово!!

      0
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      Рейтинг: +1527

      uBaH_ > splint1989 14 минут назад

      В России законы не работают, и да заявления нету

      0
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      Рейтинг: +5629

      ufos73 25 минут назад

      Может? По моему обязаны!

      1
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      ...
      Рейтинг: -251

      SuperPAV9 > ufos73 15 минут назад

      Обязанны тебе по морде дать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1211

      Бабушка Зильзиля 26 минут назад

      Для торговли помидорами права не нужны))

      1
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      Рейтинг: -5207

      пьяныйхоровод 33 минуты назад

      Настоящему джигиту права нэ нужны !

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      Рейтинг: +12386

      DOCTOR PENALTY > пьяныйхоровод 17 минут назад

      нужен кнут, овец пасти

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      Рейтинг: +412

      тёска 39 минут назад

      В бутырку

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      Рейтинг: +12386

      DOCTOR PENALTY > тёска 17 минут назад

      в сборную Кокоры?..

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