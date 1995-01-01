Sport Bild: Вернер отказался продлевать контракт с «РБ Лейпциг» и уже договорился с «Баварией»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не станет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минтцлафф.

«Мы, как известно, хотим продлить соглашение с Тимо. Но он дал нам понять, что он предпочел бы этого не делать», – сказал Минтцлафф.

Ранее главный тренер и спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник подтвердил, что 23-летнему футболисту был предложен новый контракт. Клуб хочет либо продлить договор, либо продать немца этим летом, чтобы получить за него как можно больше денег.

По информации Sport Bild, форвард уже договорился о переходе с «Баварией».