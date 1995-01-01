Гаттузо – о победе над «Лацио»: «Команда сделала то, что и нужно было»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды над «Лацио» в матче 32-го тура Серии А.

«В матчах против таких команд, как «Лацио», нужно быть быстрым, сильным и умным. Мы показали, что прибавляем, еще неделю назад в игре с «Ювентусом», а сегодня выиграли центр поля. Команда сделала то, что и нужно было. Футболисты должны сражаться за цвета «Милана». В этой встрече мы выступили мощно, я доволен. Хочу поздравить ребят с хорошо выполненной работой.

Потасовка? С бровки я видел, что между участниками игры было некоторое напряжение. Важно то, что оно не обострилось. Когда я был игроком, я легко мог спровоцировать противника, но теперь я постарел», – сказал Гаттузо.