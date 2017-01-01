O Jogo: «Бенфика» отказалась отпускать Фелиша в «Ювентус» за 75 миллионов

«Ювентус» пытается купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает O Jogo.

По информации источника, первое предложение туринского клуба составило 75 миллионов евро, но португальцы его отклонили.

«Бенфика» не намерена расставаться с 19-летним футболистом менее, чем за 120 миллионов, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

При этом клуб рассчитывает продлить соглашение с Фелишем и увеличить клаусулу до 200 миллионов.