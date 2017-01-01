O Jogo: «Бенфика» отказалась отпускать Фелиша в «Ювентус» за 75 миллионов

Игроков за деньги всё таки продают, а не отпускают, это футбольный рынок. Сейчас за Фелиша никто не предложит 120 млн. евро. Слишком большой риск для покупателя попасть на большие бабки. Он не Мбаппе по которому видно, что это уже игрочище мастеровитый.
«Ювентус» пытается купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает O Jogo.
По информации источника, первое предложение туринского клуба составило 75 миллионов евро, но португальцы его отклонили.
«Бенфика» не намерена расставаться с 19-летним футболистом менее, чем за 120 миллионов, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.
При этом клуб рассчитывает продлить соглашение с Фелишем и увеличить клаусулу до 200 миллионов.