Рахимов – о поражении от «Локомотива»: «Ошибки детские. В футболе такие вещи не прощают»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 23-го тура чемпионата России.

– Надо признать, что индивидуальное мастерство игроков «Локомотива» выше нашего. Об этом я сейчас сказал команде, что мы должны это признать. В таких матчах с такими командами я всегда говорю, что важно обращать внимание на детали. Если на них не обращать внимания и не контролировать, то этот класс будет играть определенную роль.

Мы до матча говорили о том, что они очень много играют коротких передач в стенку на третьего, и это нужно контролировать, потому что теряется скорость.

Мы получаем второй гол со штрафного как раз после того, как 3-4 раза «Локомотив» играет в стенку. Сыграв в стенку, зарабатывает штрафной. Ну и попадает Миранчук, конечно, здорово. Затем то же самое. Фарфан продавливает через середину. Это те самые моменты, о которых я тоже говорил, что нужно уметь вести эту борьбу точно так же, как защитники «Локомотива».

К сожалению, они этого не сделали, и вот эти детали и определили исход этого матча.

– Что вы сказали команде в раздевалке в перерыве?

– Сказал, что вы играете очень неплохо и, по большому счету, могли забивать в конце, но сыграли невнимательно, пропустили атаку на последних секундах. Нужно было просто сыграть внимательно, а мы, к сожалению, стали выдвигаться втроем-вчетвером вперед, появился разрыв между защитниками и полузащитниками, и мы проглядели это открывание за спину. Нужно понимать, что это концовка, закончился наш момент, нужно вернуться и сыграть более компактно, до конца доиграть эпизод.

Ошибки, я считаю, детские. Это невнимательность, потеря концентрации и, в то же время, надежда на то, что ничего не произойдет. А в футболе такие вещи не прощают.

– У вашей команды больше побед на выезде, чем дома. Что происходит?

– У нас в принципе неплохой рисунок игры. И она сама в принципе неплохо построена. У нас неплохая организация игры, но к ней нужно добавлять класс. Если его не будет, то нам будет сложно преодолевать соперников, играть в домашних матчах и выступать первым номером.

У меня нет претензий к команде, в любой игре они бьются, отдаются игре, но, к сожалению, этих моментов нам не хватает.