Гризманн забил 3-й гол со штрафного в сезоне Примеры. Больше только у Месси

«Атлетико» обыграл «Сельту» в матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.
На 42-й минуте ударом со штрафного счет открыл нападающий хозяев Антуан Гризманн.
Гол стал для француза третьим в текущем сезоне чемпионата, забитым прямым ударом со штрафного. Для этого 28-летнему форварду понадобилось 11 попыток.
Лидирует по этому показателю форвард «Барселоны» Лионель Месси – 6 точных штрафных с 38-ми попыток.
- Гризманн – автор 19 голов и 9 ассистов в 42 матчах текущего клубного сезона.
- течение сезона ряд СМИ сообщали об интересе каталонцев в форвард. Считается, что сумма сделки может составить 120 миллионов – на 30 меньше, чем стоимость футболиста по Trasnfermarkt. По данным телеканала laSexta, он согласится на переход, если получит предложение.