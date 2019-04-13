Гризманн забил 3-й гол со штрафного в сезоне Примеры. Больше только у Месси

«Атлетико» обыграл «Сельту» в матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

На 42-й минуте ударом со штрафного счет открыл нападающий хозяев Антуан Гризманн.

Гол стал для француза третьим в текущем сезоне чемпионата, забитым прямым ударом со штрафного. Для этого 28-летнему форварду понадобилось 11 попыток.

Лидирует по этому показателю форвард «Барселоны» Лионель Месси – 6 точных штрафных с 38-ми попыток.