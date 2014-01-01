Сульшер: «С такой игрой нам будет трудно в Барселоне, но мы исправимся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1, 34-й тур АПЛ).
«Мы справились. Мы провели матч в среду и поэтому создали не так много моментов. Соперник заслужил забить больше, но никто не запрещает нам иметь в составе хорошего вратаря.
Разумеется, перспектива матча во вторник (0:1 с «Барселоной» в ЛЧ – прим. «Бомбардира») повлияла на настроение игроков. Не очень понимаю, почему мы играем с «Барселоной» во вторник после матча в среду. Это моя маленькая претензия УЕФА.
Мы добыли три очка. Если финишируем в топ-4, через несколько лет никто и не вспомнит, каким именно образом мы это сделали.
Мы отдохнули, справились с сегодняшним вызовом и теперь готовимся ко вторнику. С такой игрой нам будет трудно в Барселоне, но мы исправимся», – сказал норвежец.
- Команда вернулась на 5 место в таблице. «Арсенал» в понедельник сыграет с «Уотфордом».
- Матч «Барселона» – «МЮ» состоится 16 апреля на «Камп Ноу».