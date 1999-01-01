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    Примера. «Барселона» без Месси и Суареса сыграла вничью с «Уэской»

    Встреча 32-го тура Примеры «Уэска»«Барселона» закончилась со счетом 0:0.

    Каталонцы набрали 74 очка и сохранили первое место, увеличив отрыв от «Атлетико» на 12 баллов. «Уэска» – на 20-м месте с 25-ю очками.

    Матч пропустили нападающие гостей Лионель Месси и Луис Суарес. 16-го апреля команда Эрнесто Вальверде примет «Манчестер Юнайтед» в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч – 1:0).

    Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

    Уэска – Барселона – 0:0

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Санёк 17 1 час назад

      Если Барселона не смогла победить,то уэска тоже не смогла победить

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      Рейтинг: +2996

      Агасфер 1 час назад

      Точно сегодня "чёрная суббота" мирового футбола" "Барселона","Ювентус",ЦСКА...Кто следующий?

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      Рейтинг: +383

      Санёк 17 > Агасфер 1 час назад

      Следующий Локо

      0
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      ...
      Рейтинг: +1707

      diadushka > Агасфер 43 минуты назад

      Турнирная таблица Испании и Италии позволяет их лидерам терять очки, поэтому может быть и договорняк катнули ребятки!
      А в матче ЦСКА и Оренбурга тоже договорняк, только газпрома с судьей

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