Примера. «Барселона» без Месси и Суареса сыграла вничью с «Уэской»

Встреча 32-го тура Примеры «Уэска» – «Барселона» закончилась со счетом 0:0.

Каталонцы набрали 74 очка и сохранили первое место, увеличив отрыв от «Атлетико» на 12 баллов. «Уэска» – на 20-м месте с 25-ю очками.

Матч пропустили нападающие гостей Лионель Месси и Луис Суарес. 16-го апреля команда Эрнесто Вальверде примет «Манчестер Юнайтед» в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч – 1:0).

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Уэска – Барселона – 0:0

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