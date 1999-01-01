Гюндоган может перейти в «Интер»

«Интер» ищет варианты усиления полузащиты во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По информации источника, приоритетным кандидатом для миланского клуба был хавбек «Барселоны» Иван Ракитич, но каталонцы отказались его продавать.

Теперь же «Интер» намерен побороться с «Баварией» за Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити». Купить его можно за сумму около 40 миллионов евро.