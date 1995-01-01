Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом определился с заявкой команды на матч 32-го тура французской Лиги 1 против «Реймса».

В состав включены 19 футболистов, в том числе российский полузащитник Александр Головин.

Полностью заявка выглядит следующим образом: Субашич, Бенальо, Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Сидибе, Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Желсон, Лопеш, Фалькао, Йоветич, Винисиус.