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    Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

    Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом определился с заявкой команды на матч 32-го тура французской Лиги 1 против «Реймса».

    В состав включены 19 футболистов, в том числе российский полузащитник Александр Головин.

    Полностью заявка выглядит следующим образом: Субашич, Бенальо, Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Сидибе, Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Желсон, Лопеш, Фалькао, Йоветич, Винисиус.

    • Матч «Монако» – «Реймс» состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.
    • Перед очной игрой «Монако» занимает 17-е место в турнирной таблице первенства, а «Реймс» находится на 6-й строчке.

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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