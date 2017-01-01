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    Газзаев – в тройке самых богатых депутатов-спортсменов в 2018 году

    Официальный сайт Государственной Думы РФ опубликовал сведения о доходах и имуществе депутатов в 2018 году.

    Самым богатым депутатом-спортсменом стал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заработавший более 22,5 миллиона рублей.

    Второе место занял российский бобслеист Алексей Воевода (14,3 миллиона).

    На третьей строчке – бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев (13,6 миллиона). По итогам 2017 года специалист возглавлял рейтинг с доходом в размере 25,5 миллиона.

    • Газзаев – депутат партии «Справедливая Россия».
    • Также он является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.

    За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз

    Источник: Официальный сайт Государственной Думы РФ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1112

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 минуты назад

      Вот где средства ФК Алания.

      0
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      Рейтинг: +4129

      prezent2017 8 минут назад

      Откуда у него такие деньги, тырит что-ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9232

      Garrincha58 1 час назад

      а за какие такие достижения получают эти бездельники хоккей у нас в яме футбол в глубокой яме

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4033

      piligrim1986 1 час назад

      он же пес))

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