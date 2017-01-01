Газзаев – в тройке самых богатых депутатов-спортсменов в 2018 году

Вот где средства ФК Алания.
Официальный сайт Государственной Думы РФ опубликовал сведения о доходах и имуществе депутатов в 2018 году.
Самым богатым депутатом-спортсменом стал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заработавший более 22,5 миллиона рублей.
Второе место занял российский бобслеист Алексей Воевода (14,3 миллиона).
На третьей строчке – бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев (13,6 миллиона). По итогам 2017 года специалист возглавлял рейтинг с доходом в размере 25,5 миллиона.
- Газзаев – депутат партии «Справедливая Россия».
- Также он является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.
За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз