Газзаев – в тройке самых богатых депутатов-спортсменов в 2018 году

Официальный сайт Государственной Думы РФ опубликовал сведения о доходах и имуществе депутатов в 2018 году.

Самым богатым депутатом-спортсменом стал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заработавший более 22,5 миллиона рублей.

Второе место занял российский бобслеист Алексей Воевода (14,3 миллиона).

На третьей строчке – бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев (13,6 миллиона). По итогам 2017 года специалист возглавлял рейтинг с доходом в размере 25,5 миллиона.

Газзаев – депутат партии «Справедливая Россия».

Также он является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.

За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз