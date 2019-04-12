АПЛ. «Ньюкасл» минимально победил «Лестер» и поднялся на 13-е место

Поздравляем сорок и даём звание " Английский Атлетико Мадрид" ) стоять в 2 линии (5-4) защитника это сильно) и так весь сезон. Но делают очень качественно все, не просто отбиваются , давно не видел таких организованных команд. Ну , хоть и победили... Атакуют совсем мало, скучно.
В рамках 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» в гостях обыграл «Лестер» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 32-й минуте забил испанский форвард Айосе Перес.
Благодаря этой победе «Ньюкасл» поднялся на 13-е место в турнирной таблице первенства, а «Лестер» остался на 7-й позиции.
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур
Гол: 0:1 – Перес, 32.