АПЛ. «Ньюкасл» минимально победил «Лестер» и поднялся на 13-е место

В рамках 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» в гостях обыграл «Лестер» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил испанский форвард Айосе Перес.

Благодаря этой победе «Ньюкасл» поднялся на 13-е место в турнирной таблице первенства, а «Лестер» остался на 7-й позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Лестер – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Перес, 32.

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