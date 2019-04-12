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    АПЛ. «Ньюкасл» минимально победил «Лестер» и поднялся на 13-е место

    В рамках 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» в гостях обыграл «Лестер» со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче на 32-й минуте забил испанский форвард Айосе Перес.

    Благодаря этой победе «Ньюкасл» поднялся на 13-е место в турнирной таблице первенства, а «Лестер» остался на 7-й позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Лестер – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Перес, 32.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2019 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7573

      DeStar 55 минут назад

      Поздравляем сорок и даём звание " Английский Атлетико Мадрид" ) стоять в 2 линии (5-4) защитника это сильно) и так весь сезон. Но делают очень качественно все, не просто отбиваются , давно не видел таких организованных команд. Ну , хоть и победили... Атакуют совсем мало, скучно.

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