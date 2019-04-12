Sport.es: между Зиданом и Пересом возникли разногласия по трансферу Погба

сложно сказать кто из них прав. с одной стороны тренер - зидан и ему лучше видно какие игроки нужны для становления игры. с другой, наверняка перес тоже имеет серьезные обоснования своего мнения. что ж, посмотрим что будет
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Однако, как сообщает Sport.es, против трансфера француза выступает президент мадридского клуба Флорентино Перес.
Функционер считает, что Погба – не тот игрок, на которого стоит тратить порядка 150 миллионов евро.
Кроме того, Перес обеспокоен конфликтностью футболиста. У хавбека были сложные отношения с бывшим тренером «МЮ» Жозе Моуринью.