Sport.es: между Зиданом и Пересом возникли разногласия по трансферу Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Однако, как сообщает Sport.es, против трансфера француза выступает президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Функционер считает, что Погба – не тот игрок, на которого стоит тратить порядка 150 миллионов евро.

Кроме того, Перес обеспокоен конфликтностью футболиста. У хавбека были сложные отношения с бывшим тренером «МЮ» Жозе Моуринью.