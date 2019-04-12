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    Sport.es: между Зиданом и Пересом возникли разногласия по трансферу Погба

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Однако, как сообщает Sport.es, против трансфера француза выступает президент мадридского клуба Флорентино Перес.

    Функционер считает, что Погба – не тот игрок, на которого стоит тратить порядка 150 миллионов евро.

    Кроме того, Перес обеспокоен конфликтностью футболиста. У хавбека были сложные отношения с бывшим тренером «МЮ» Жозе Моуринью.

    Источник: Sport.es

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    12.04.2019 23:13
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +750

      SarJr 38 минут назад

      сложно сказать кто из них прав. с одной стороны тренер - зидан и ему лучше видно какие игроки нужны для становления игры. с другой, наверняка перес тоже имеет серьезные обоснования своего мнения. что ж, посмотрим что будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      VVadic > SarJr 16 минут назад

      Отличный анализ. Погба на себя одеяло тянуть будет, а команду это только разозлит.

      0
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      Рейтинг: -224

      SuperPAV9 54 минуты назад

      Начинается развал среала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12372

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если Перес всё-таки настоит на своём, Зидан потом ему ещё спасибо скажет.

      4
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      Рейтинг: +488

      Genz 1 час назад

      Погба стоит порядка 100 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +559

      kupryaev 1 час назад

      клоуны вроде уехали ?

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