Головин: «Как познакомиться с девушкой? Каких-то особенных способов не знаю»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, отвечая на вопросы футболисток женской национальной команды, рассказал, как знакомиться с девушками.

«Три способа познакомиться с девушкой? Не знаю даже. Наверное, защитить ее в какой-то сложный момент, когда, допустим, там кто-то пристает к ней. Наверное, такой способ. Ну не знаю. Можно просто подойти познакомиться, если понравилась девушка. Каких-то особенных способов не знаю. Даже не могу сказать. Сейчас многие в социальных сетях знакомятся? Да, сейчас там уже все сидят. Мне кажется, даже на улице будет немного не та реакция у девушки, если парень подойдет спрашивать, чем если в соцсетях напишет. Немного проще отнесется, посмотрит на фотографии. А на улице может как-то подумать не так, мало ли», – сказал Головин.

В текущем сезоне 22-летний Головин сыграл 31 матч в составе «Монако», забил два гола и сделал три результативные передачи.