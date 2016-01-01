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    Головин: «Как познакомиться с девушкой? Каких-то особенных способов не знаю»

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, отвечая на вопросы футболисток женской национальной команды, рассказал, как знакомиться с девушками.

    «Три способа познакомиться с девушкой? Не знаю даже. Наверное, защитить ее в какой-то сложный момент, когда, допустим, там кто-то пристает к ней. Наверное, такой способ. Ну не знаю. Можно просто подойти познакомиться, если понравилась девушка. Каких-то особенных способов не знаю. Даже не могу сказать. Сейчас многие в социальных сетях знакомятся? Да, сейчас там уже все сидят. Мне кажется, даже на улице будет немного не та реакция у девушки, если парень подойдет спрашивать, чем если в соцсетях напишет. Немного проще отнесется, посмотрит на фотографии. А на улице может как-то подумать не так, мало ли», – сказал Головин.

    В текущем сезоне 22-летний Головин сыграл 31 матч в составе «Монако», забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Сегодня, 22:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12368

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Не парься, Саня, с твоим баблом и успехом, она сама подойдёт!

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