РПЛ. «Крылья Советов» добыли победу над «Рубином» и оторвались от зоны вылета

«Крылья Советов» минимально обыграли «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России.

Единственный гол в игре на 56-й минуте забил полузащитник самарской команды Антон Зиньковский.

Благодаря этой победе «Крылья Советов» поднялись с 12-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался на 9-й позиции.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Зиньковский, 56.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Рохель, Самарджич, Денисов, Шишкин, Рабиу (Зотов, 69), Тимофеев, Самедов (Корниленко, 44), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Ткачук, 81).

«Рубин»: Коновалов, Степанов, Уремович, Цаллагов, Камболов, Башкиров (Пантелеев, 77), Могилевец, Акбашев (Полоз, 71), Коновалов, Сорокин, Сагитов (Бухаров, 61).

Предупреждения: Степанов, 28; Шишкин, 57; Самарджич, 64; Канунников, 73; Уремович, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ