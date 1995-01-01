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    РПЛ. «Крылья Советов» добыли победу над «Рубином» и оторвались от зоны вылета

    «Крылья Советов» минимально обыграли «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России.

    Единственный гол в игре на 56-й минуте забил полузащитник самарской команды Антон Зиньковский.

    Благодаря этой победе «Крылья Советов» поднялись с 12-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался на 9-й позиции.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Зиньковский, 56.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Рохель, Самарджич, Денисов, Шишкин, Рабиу (Зотов, 69), Тимофеев, Самедов (Корниленко, 44), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Ткачук, 81).

    «Рубин»: Коновалов, Степанов, Уремович, Цаллагов, Камболов, Башкиров (Пантелеев, 77), Могилевец, Акбашев (Полоз, 71), Коновалов, Сорокин, Сагитов (Бухаров, 61).

    Предупреждения: Степанов, 28; Шишкин, 57; Самарджич, 64; Канунников, 73; Уремович, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -222

      SuperPAV9 20 минут назад

      Поздровляю Крылья Советов молодцы

      0
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      Рейтинг: +21154

      portero 43 минуты назад

      Крылья с победой!
      очки очень нужны, а то все им чуток не хватало и от свистунов часто достается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64823

      zigbert 54 минуты назад

      Зиньковский забил красивый гол. Для молодого игрока это первый гол в РПЛ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: -32637

      ZSB 1 час назад

      КС с победой!!! Молодцы!!!

      2
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      Рейтинг: +17904

      афоня72 1 час назад

      Жалко второй не забили..
      а так молодцы!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      Sviro 1 час назад

      Рубин - традиционно трудный соперник. Честно говоря даже на ничью не надеялся. С Победой! И давайте уже вперёд!

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