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    Marca: Рамос получил травму голени и может пропустить до трех недель

    Официальный сайт «Реала» опубликовал заявление по поводу состояния здоровья капитана команды Серхио Рамоса.

    У защитника диагностировано повреждение первой степени камбаловидной мышцы голени на левой ноге.

    Как сообщает Marca, продолжительность лечения травм такого типа составляет от двух до трех недель. Первая степень означает небольшой разрыв волокон с минимальными ушибами. Тем не менее, отсутствие повреждений в этой области в прошлом может сократить период выздоровления до одной или двух недель.

    • Рамос не примет участие в матче 32-го тура Примеры с «Леганесом» в понедельник.
    • В этом сезоне испанец провел за «Реал» 42 игры, забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.
    • В турнирной таблице мадридская команда занимает третье место, отставая от идущего вторым «Атлетико» на два очка, от «Барселоны» – на 13.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7571

      DeStar 6 минут назад

      да уже пофиг на все в этом плане) ну поиграет начо , не страшно

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