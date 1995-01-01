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    Головин: «Люблю водить, правила стараюсь не нарушать – это несерьезно»

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы, которые задали ему футболистки женской национальной команды.

    22-летний хавбек рассказал о любви к езде за рулем и о том, где живут самые красивые девушки.

    «Когда появилась первая машина, мне нравилось ездить, просто кататься. Я люблю водить. Правила стараюсь не нарушать – это несерьезно, как мне кажется.

    Где красивее девушки? Безусловно, в России. Если любую страну брать, а не только Францию, то в России самые красивые девушки», – сказал Головин.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне россиянин сыграл за монегасков 31 матч, отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12349

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      А вот Гулиев так не думает***.

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