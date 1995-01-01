Головин: «Люблю водить, правила стараюсь не нарушать – это несерьезно»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы, которые задали ему футболистки женской национальной команды.

22-летний хавбек рассказал о любви к езде за рулем и о том, где живут самые красивые девушки.

«Когда появилась первая машина, мне нравилось ездить, просто кататься. Я люблю водить. Правила стараюсь не нарушать – это несерьезно, как мне кажется.

Где красивее девушки? Безусловно, в России. Если любую страну брать, а не только Францию, то в России самые красивые девушки», – сказал Головин.