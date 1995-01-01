Головин: «Люблю водить, правила стараюсь не нарушать – это несерьезно»

А вот Гулиев так не думает***.
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы, которые задали ему футболистки женской национальной команды.
22-летний хавбек рассказал о любви к езде за рулем и о том, где живут самые красивые девушки.
«Когда появилась первая машина, мне нравилось ездить, просто кататься. Я люблю водить. Правила стараюсь не нарушать – это несерьезно, как мне кажется.
Где красивее девушки? Безусловно, в России. Если любую страну брать, а не только Францию, то в России самые красивые девушки», – сказал Головин.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В этом сезоне россиянин сыграл за монегасков 31 матч, отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.