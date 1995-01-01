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    Кроос – о том, что он хочет уйти из «Реала»: «Абсолютно ложная информация!»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на новость испанской газеты AS о том, что он хочет покинуть мадридский клуб этим летом.

    «Абсолютно ложная информация!» – написал 29-летний футболист в твиттере.

    Ранее издание сообщило, что немец считает своей цикл в «Реале» завершенным и хочет достичь новых целей.

    • Хавбек перешел в испанскую команду из «Баварии» в 2014 году за 25 миллионов евро.
    • Кроос провел в составе мадридской команды 228 матчей, забил 13 голов и сделал 59 результативных передач.
    • По информации СМИ, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    Источник: Твиттер Тони Крооса

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