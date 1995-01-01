Кроос – о том, что он хочет уйти из «Реала»: «Абсолютно ложная информация!»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на новость испанской газеты AS о том, что он хочет покинуть мадридский клуб этим летом.
«Абсолютно ложная информация!» – написал 29-летний футболист в твиттере.
Ранее издание сообщило, что немец считает своей цикл в «Реале» завершенным и хочет достичь новых целей.
- Хавбек перешел в испанскую команду из «Баварии» в 2014 году за 25 миллионов евро.
- Кроос провел в составе мадридской команды 228 матчей, забил 13 голов и сделал 59 результативных передач.
- По информации СМИ, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».