Кроос – о том, что он хочет уйти из «Реала»: «Абсолютно ложная информация!»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на новость испанской газеты AS о том, что он хочет покинуть мадридский клуб этим летом.

«Абсолютно ложная информация!» – написал 29-летний футболист в твиттере.

Ранее издание сообщило, что немец считает своей цикл в «Реале» завершенным и хочет достичь новых целей.