AS: Кроос хочет покинуть «Реал» летом. Клуб намерен сохранить полузащитника

Полузащитник «Реала» Тони Кроос хочет перейти в другую команду после окончания этого сезона.

По информации AS, 29-летний футболист считает, что его цикл в Мадриде подошел к концу и пришло время для новых целей.

Будущее немца будет зависеть от позиции «Реала», на которую, в свою очередь, будут влиять предложения по хавбеку от других клубов. При этом мадридцы все же планируют сохранить Крооса.