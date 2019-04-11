AS: Кроос хочет покинуть «Реал» летом. Клуб намерен сохранить полузащитника

Полузащитник «Реала» Тони Кроос хочет перейти в другую команду после окончания этого сезона.
По информации AS, 29-летний футболист считает, что его цикл в Мадриде подошел к концу и пришло время для новых целей.
Будущее немца будет зависеть от позиции «Реала», на которую, в свою очередь, будут влиять предложения по хавбеку от других клубов. При этом мадридцы все же планируют сохранить Крооса.
- Полузащитник перешел в «Реал» из «Баварии» в 2014 году за 25 миллионов евро.
- Кроос провел в составе мадридской команды 228 матчей, забил 13 голов и сделал 59 результативных передач.
- Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».