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    AS: Кроос хочет покинуть «Реал» летом. Клуб намерен сохранить полузащитника

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос хочет перейти в другую команду после окончания этого сезона.

    По информации AS, 29-летний футболист считает, что его цикл в Мадриде подошел к концу и пришло время для новых целей.

    Будущее немца будет зависеть от позиции «Реала», на которую, в свою очередь, будут влиять предложения по хавбеку от других клубов. При этом мадридцы все же планируют сохранить Крооса.

    • Полузащитник перешел в «Реал» из «Баварии» в 2014 году за 25 миллионов евро.
    • Кроос провел в составе мадридской команды 228 матчей, забил 13 голов и сделал 59 результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    Источник: AS

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