Червиченко: «Может, Гулиев – поклонник Нурмагомедова? Видимо, лавры бойца не дают ему покоя»

По закону полиция обязана возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» против Гулиева.
И вот почему.
Гулиев избил человека на улице, а это нарушение общественного порядка и демонстративное пренебрежение к нормам закона.
Если бы он избил в квартире, где никто не видит, тогда можно было бы замять по примирению, а так как это было публичное избиение - в общественном месте и при присутствии большого количества людей, то
по закону полиция обязана возбудить против Гулиева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»!!!
Мы требуем от полиции возбуждения уголовного дела против Гулиева!!!
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитник москвичей Аяз Гулиев избил пешехода из-за нервного срыва.
В среду утром 22-летний футболист на светофоре выскочил из машины и набросился на американского гражданина, переходившего дорогу.
«Сложно давать оценку нашим футболистам, из них половина с головой не дружит. Я так понимаю, он либо друг, либо поклонник Хабиба [Нурмагомедова, российского бойца ММА]. Видимо, лавры, которые есть у бойца, не дают парню покоя – молодой, горячий. Не знаю, что в головах у наших футболистов творится. Может, часто головой по мячу бьют или еще что-то. Поступки, конечно, у них совсем неадекватные. В отличие от Кокорина и Мамаева Гулиев хотя бы сообразил решить все вопросы на месте и сгладить инцидент. Исходя их этого вполне возможно, что у него не будет тех же последствий, что у тех двух. Это уже говорит о прогрессе.
В ситуации с Кокориным и Мамаевым было изначально понятно, что они должны понести наказание, и непонятно, останутся ли они вообще в спорте или нет – это дело все затягивается. Здесь же молодой, талантливый парень вскипел. По идее наказывать надо, но, с другой стороны, губить талант парню не стоит. Если у тех карьера подходила к завершению, то у Аяза только восходит. Не хотелось бы, чтобы эта история получила такое же развитие, как у Кокорина с Мамаевым.
Кокорин и Мамаев – это просто идиоты, которые сорвались с цепи и куражились. Стулья, все эти приключения, все понятно. Здесь же можно сослаться на нервный срыв. Мало ли о чем он сидел и думал в машине и почему сорвался. Конечно, срыв безобразный, но здесь хотя бы нет пьяного дебоша. Если мы посмотрим видео, то у нас в стране каждый день люди выходят из машин и устраивают драки. Поэтому этот его проступок менее категоричен, чем у тех двоих.
Естественно, футболисты, которые выходят и избивают пешеходов, оставляют не самые яркие краски на клубных знаменах. Надо с ребятами общаться, воспитывать их, ведь по большому счету молодые футболисты – это люди, вырванные из семьи, которые полностью живут в спорте. Определенная напряженность в их жизни присутствует, потому что хороший спортсмен – он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, и выхода эмоциям практически нет. Гормоны у ребят бушуют, не все удается выпускать на поле, поэтому некоторые феерят в обыденной жизни. Поэтому они могут поддаваться также внешнему влиянию. Кто-то же вбил парню в голову, что вопросы решаются кулаками.
Какие бы я применил санкции? А за что? Кроме как небольших имиджевых потерь он клубу ничего не нанес. С другой же стороны, сам владелец клуба говорил, что любой скандал, кроме некролога – это хороший пиар. Поэтому можно считать, что ситуация вокруг Гулиева также создает пиар и вокруг клуба, но в то же время не самый лучший. Можно, конечно, оштрафовать, но одними штрафами проблему не решить. Надо заниматься данной тематикой изнутри клуба и заранее пресекать возможность таких скандалов», – сказал Червиченко.
- Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.
Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока