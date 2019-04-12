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    Червиченко: «Может, Гулиев – поклонник Нурмагомедова? Видимо, лавры бойца не дают ему покоя»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитник москвичей Аяз Гулиев избил пешехода из-за нервного срыва.

    В среду утром 22-летний футболист на светофоре выскочил из машины и набросился на американского гражданина, переходившего дорогу.

    «Сложно давать оценку нашим футболистам, из них половина с головой не дружит. Я так понимаю, он либо друг, либо поклонник Хабиба [Нурмагомедова, российского бойца ММА]. Видимо, лавры, которые есть у бойца, не дают парню покоя – молодой, горячий. Не знаю, что в головах у наших футболистов творится. Может, часто головой по мячу бьют или еще что-то. Поступки, конечно, у них совсем неадекватные. В отличие от Кокорина и Мамаева Гулиев хотя бы сообразил решить все вопросы на месте и сгладить инцидент. Исходя их этого вполне возможно, что у него не будет тех же последствий, что у тех двух. Это уже говорит о прогрессе.

    В ситуации с Кокориным и Мамаевым было изначально понятно, что они должны понести наказание, и непонятно, останутся ли они вообще в спорте или нет – это дело все затягивается. Здесь же молодой, талантливый парень вскипел. По идее наказывать надо, но, с другой стороны, губить талант парню не стоит. Если у тех карьера подходила к завершению, то у Аяза только восходит. Не хотелось бы, чтобы эта история получила такое же развитие, как у Кокорина с Мамаевым.

    Кокорин и Мамаев – это просто идиоты, которые сорвались с цепи и куражились. Стулья, все эти приключения, все понятно. Здесь же можно сослаться на нервный срыв. Мало ли о чем он сидел и думал в машине и почему сорвался. Конечно, срыв безобразный, но здесь хотя бы нет пьяного дебоша. Если мы посмотрим видео, то у нас в стране каждый день люди выходят из машин и устраивают драки. Поэтому этот его проступок менее категоричен, чем у тех двоих.

    Естественно, футболисты, которые выходят и избивают пешеходов, оставляют не самые яркие краски на клубных знаменах. Надо с ребятами общаться, воспитывать их, ведь по большому счету молодые футболисты – это люди, вырванные из семьи, которые полностью живут в спорте. Определенная напряженность в их жизни присутствует, потому что хороший спортсмен – он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, и выхода эмоциям практически нет. Гормоны у ребят бушуют, не все удается выпускать на поле, поэтому некоторые феерят в обыденной жизни. Поэтому они могут поддаваться также внешнему влиянию. Кто-то же вбил парню в голову, что вопросы решаются кулаками.

    Какие бы я применил санкции? А за что? Кроме как небольших имиджевых потерь он клубу ничего не нанес. С другой же стороны, сам владелец клуба говорил, что любой скандал, кроме некролога – это хороший пиар. Поэтому можно считать, что ситуация вокруг Гулиева также создает пиар и вокруг клуба, но в то же время не самый лучший. Можно, конечно, оштрафовать, но одними штрафами проблему не решить. Надо заниматься данной тематикой изнутри клуба и заранее пресекать возможность таких скандалов», – сказал Червиченко.

    • Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.

    Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +529

      amazonaws 2 минуты назад

      По закону полиция обязана возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» против Гулиева.
      И вот почему.
      Гулиев избил человека на улице, а это нарушение общественного порядка и демонстративное пренебрежение к нормам закона.
      Если бы он избил в квартире, где никто не видит, тогда можно было бы замять по примирению, а так как это было публичное избиение - в общественном месте и при присутствии большого количества людей, то
      по закону полиция обязана возбудить против Гулиева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»!!!
      Мы требуем от полиции возбуждения уголовного дела против Гулиева!!!

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      Рейтинг: +336

      FENIX-SL 5 минут назад

      типичное наше быдло
      и не надо тут к клубу как то относить это и конкретно к мамаевым какариным
      это просто суть наших невоспитанных быдлосов

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      Рейтинг: +12349

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Червиченко в своём амплуа. Абсолютно глупые суждения! Весь этот бред, чтобы прогнуться перед дагами? Где ты там увидел талант?***

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      Рейтинг: +1159

      Бриг 33 минуты назад

      Гулиев про Кокорина и Мамаева не знал, потому что не читал, потому что не умеет. Спартак виноват - не научил.

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      Рейтинг: +482

      Юрэс 1 час назад

      Нуууу американцы все дохлые .
      А вообще Я не понял ----- все хотели чтоб Гулиев получил ......ЗДЫ ШТОЛИ!?!?!?!

      0
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      Рейтинг: +2948

      Агасфер 1 час назад

      Преступление( именно так,это-УК!) совершено в публичном месте,на глазах у многочисленных свидетелей и отказ американца(за деньги) от претензий у этому дебилу не имеет значения.СК ОБЯЗАН начать расследование и довести его до судебного решения. Иначе у нас ничего не изменится ещё долгие годы.

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      Рейтинг: +1421

      Евгений Агеев 1 час назад

      Кто его вообще до сих пор спрашивает??? Вы представляете, ему звонят и спрашивают его мнение? )))

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