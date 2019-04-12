Червиченко: «Может, Гулиев – поклонник Нурмагомедова? Видимо, лавры бойца не дают ему покоя»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитник москвичей Аяз Гулиев избил пешехода из-за нервного срыва.

В среду утром 22-летний футболист на светофоре выскочил из машины и набросился на американского гражданина, переходившего дорогу.

«Сложно давать оценку нашим футболистам, из них половина с головой не дружит. Я так понимаю, он либо друг, либо поклонник Хабиба [Нурмагомедова, российского бойца ММА]. Видимо, лавры, которые есть у бойца, не дают парню покоя – молодой, горячий. Не знаю, что в головах у наших футболистов творится. Может, часто головой по мячу бьют или еще что-то. Поступки, конечно, у них совсем неадекватные. В отличие от Кокорина и Мамаева Гулиев хотя бы сообразил решить все вопросы на месте и сгладить инцидент. Исходя их этого вполне возможно, что у него не будет тех же последствий, что у тех двух. Это уже говорит о прогрессе.

В ситуации с Кокориным и Мамаевым было изначально понятно, что они должны понести наказание, и непонятно, останутся ли они вообще в спорте или нет – это дело все затягивается. Здесь же молодой, талантливый парень вскипел. По идее наказывать надо, но, с другой стороны, губить талант парню не стоит. Если у тех карьера подходила к завершению, то у Аяза только восходит. Не хотелось бы, чтобы эта история получила такое же развитие, как у Кокорина с Мамаевым.

Кокорин и Мамаев – это просто идиоты, которые сорвались с цепи и куражились. Стулья, все эти приключения, все понятно. Здесь же можно сослаться на нервный срыв. Мало ли о чем он сидел и думал в машине и почему сорвался. Конечно, срыв безобразный, но здесь хотя бы нет пьяного дебоша. Если мы посмотрим видео, то у нас в стране каждый день люди выходят из машин и устраивают драки. Поэтому этот его проступок менее категоричен, чем у тех двоих.

Естественно, футболисты, которые выходят и избивают пешеходов, оставляют не самые яркие краски на клубных знаменах. Надо с ребятами общаться, воспитывать их, ведь по большому счету молодые футболисты – это люди, вырванные из семьи, которые полностью живут в спорте. Определенная напряженность в их жизни присутствует, потому что хороший спортсмен – он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, и выхода эмоциям практически нет. Гормоны у ребят бушуют, не все удается выпускать на поле, поэтому некоторые феерят в обыденной жизни. Поэтому они могут поддаваться также внешнему влиянию. Кто-то же вбил парню в голову, что вопросы решаются кулаками.

Какие бы я применил санкции? А за что? Кроме как небольших имиджевых потерь он клубу ничего не нанес. С другой же стороны, сам владелец клуба говорил, что любой скандал, кроме некролога – это хороший пиар. Поэтому можно считать, что ситуация вокруг Гулиева также создает пиар и вокруг клуба, но в то же время не самый лучший. Можно, конечно, оштрафовать, но одними штрафами проблему не решить. Надо заниматься данной тематикой изнутри клуба и заранее пресекать возможность таких скандалов», – сказал Червиченко.

Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.

В текущем сезоне игрок провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.

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