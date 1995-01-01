Влашич: «В дерби лучшим у «Спартака» был Зе Луиш. Он сыграл очень качественно»

"– Кого бы тогда выделили в составе красно-белых?
– Зе Луиша. Он был лучшим у «Спартака» в тот день. Считаю, форвард провел очень качественный матч."- Лучшим-может быть, но НЕЛЬЗЯ ДАТЬ ТАКУЮ ОЦЕНКУ ИГРОКУ, ЕСЛИ ОН НЕ РЕАЛИЗОВАЛ 100% ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ! О какой качественной игре идет речь?
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто ему понравился в составе «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ.
Хорват отметил, что армейцы показали характер в дерби. ЦСКА победил красно-белых со счетом 2:0.
– Кто в раздевалке ЦСКА праздновал победу над «Спартаком» эмоциональнее других?
– Честно? Я (смеется). Очень верил в нашу команду. В перерыве мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У «Спартака» имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер.
– Брат владельца «Спартака» Андрей Федун перед игрой сказал, что силы команд примерно равны, но в «Спартаке» нет такого яркого футболиста, как Влашич.
– Польщен такой оценкой. Я такой человек, который играет лучше, когда его хвалят (улыбается). Но считаю, что нужно отдать должное всей команде, не люблю кого-то отмечать.
– Кого бы тогда выделили в составе красно-белых?
– Зе Луиша. Он был лучшим у «Спартака» в тот день. Считаю, форвард провел очень качественный матч.
– Сами вы едва не забили в дерби. Счет 3:0 был бы справедливым исходом встречи?
– Все голы, которые забиваешь, – заслуженные. У меня был отличный шанс, но… В то же время «Спартак» мог открывать счет еще в первом тайме. И тогда все, наверное, сложилось бы по-другому. К счастью, этого не произошло. Мы лучше распорядились своими моментами.
- Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» прошлым летом на правах годичной аренды.
- В текущем сезоне хавбек сыграл за армейцев 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.