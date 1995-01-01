Влашич: «В дерби лучшим у «Спартака» был Зе Луиш. Он сыграл очень качественно»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто ему понравился в составе «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ.

Хорват отметил, что армейцы показали характер в дерби. ЦСКА победил красно-белых со счетом 2:0.

– Кто в раздевалке ЦСКА праздновал победу над «Спартаком» эмоциональнее других?

– Честно? Я (смеется). Очень верил в нашу команду. В перерыве мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У «Спартака» имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер.

– Брат владельца «Спартака» Андрей Федун перед игрой сказал, что силы команд примерно равны, но в «Спартаке» нет такого яркого футболиста, как Влашич.

– Польщен такой оценкой. Я такой человек, который играет лучше, когда его хвалят (улыбается). Но считаю, что нужно отдать должное всей команде, не люблю кого-то отмечать.

– Кого бы тогда выделили в составе красно-белых?

– Зе Луиша. Он был лучшим у «Спартака» в тот день. Считаю, форвард провел очень качественный матч.

– Сами вы едва не забили в дерби. Счет 3:0 был бы справедливым исходом встречи?

– Все голы, которые забиваешь, – заслуженные. У меня был отличный шанс, но… В то же время «Спартак» мог открывать счет еще в первом тайме. И тогда все, наверное, сложилось бы по-другому. К счастью, этого не произошло. Мы лучше распорядились своими моментами.