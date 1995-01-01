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    Влашич: «В дерби лучшим у «Спартака» был Зе Луиш. Он сыграл очень качественно»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто ему понравился в составе «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ.

    Хорват отметил, что армейцы показали характер в дерби. ЦСКА победил красно-белых со счетом 2:0.

    – Кто в раздевалке ЦСКА праздновал победу над «Спартаком» эмоциональнее других?

    – Честно? Я (смеется). Очень верил в нашу команду. В перерыве мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У «Спартака» имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер.

    – Брат владельца «Спартака» Андрей Федун перед игрой сказал, что силы команд примерно равны, но в «Спартаке» нет такого яркого футболиста, как Влашич.

    – Польщен такой оценкой. Я такой человек, который играет лучше, когда его хвалят (улыбается). Но считаю, что нужно отдать должное всей команде, не люблю кого-то отмечать.

    – Кого бы тогда выделили в составе красно-белых?

    – Зе Луиша. Он был лучшим у «Спартака» в тот день. Считаю, форвард провел очень качественный матч.

    – Сами вы едва не забили в дерби. Счет 3:0 был бы справедливым исходом встречи?

    – Все голы, которые забиваешь, – заслуженные. У меня был отличный шанс, но… В то же время «Спартак» мог открывать счет еще в первом тайме. И тогда все, наверное, сложилось бы по-другому. К счастью, этого не произошло. Мы лучше распорядились своими моментами.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» прошлым летом на правах годичной аренды.
    • В текущем сезоне хавбек сыграл за армейцев 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6266

      Serjoga 27 минут назад

      "– Кого бы тогда выделили в составе красно-белых?
      – Зе Луиша. Он был лучшим у «Спартака» в тот день. Считаю, форвард провел очень качественный матч."- Лучшим-может быть, но НЕЛЬЗЯ ДАТЬ ТАКУЮ ОЦЕНКУ ИГРОКУ, ЕСЛИ ОН НЕ РЕАЛИЗОВАЛ 100% ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ! О какой качественной игре идет речь?

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      Рейтинг: +9346

      Супервайзер > Serjoga 1 минуту назад

      Ну, и Роналду и Месси порой не могут реализовать 100% голевые моменты.
      Если бы Зе Луиш реализовывал их столько, сколько те же Роналду и Месси, он и стоил бы, как Роналду или Месси. Главное, что они у него есть, эти голевые моменты.

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      Рейтинг: +9346

      Супервайзер 41 минуту назад

      Абсолютно согласен с Влашичем в отношении Зе Луиша. Это был его выдающийся матч, но его игру не поддержала расклеившаяся во втором тайме команда.

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      Рейтинг: +2948

      Агасфер 1 час назад

      Никола отличается здравым умом и взвешенными суждениями,в отличие от многих его сверстников из наших клубов.Может далеко пойти.

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