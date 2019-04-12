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    Каборе: «Спартак» – хорошая команда. Но из уважения к «Краснодару» комментировать ситуацию не хочу»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе назвал причины, по которым не стал продлевать контракт с черно-зелеными.

    Соглашение 31-летнего футболиста с краснодарцами рассчитано до конца этого сезона. В конце прошлого года появилась информация, что хавбеком интересуется «Спартак».

    – Ваш контракт с «Краснодаром» истекает по окончании сезона. Уже думали о будущем?

    – Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем. У нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет. Понимаете, речь ведь идет об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов. Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а все остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остается только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение.

    – Много слухов о вашем возможном переходе в «Спартак».

    – Всегда много слухов. Сейчас я игрок «Краснодара» и выкладываюсь на сто процентов. Речь идет об уважении к клубу. В этом сезоне у нас осталось восемь матчей. Каждый – как финал, и я концентрируюсь на этом. Но да, у меня есть конкретные предложения.

    – Как смотрите на возможность играть за такой клуб, как «Спартак»?

    – Это хорошая команда. Но, повторюсь, из уважения к «Краснодару» комментировать ситуацию не хочу.

    – В целом вы бы хотели остаться в России или, например, вернуться в Европу?

    – Рассматриваю все варианты. Главное, чтобы было комфортно мне и моей семье. Повторюсь, окончательное решение приму по окончании сезона.

    • Каборе перешел в «Краснодар» из «Кубани» в 2015 году.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за южан 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12341

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Игрок очень квалифицированный, боец и знает себе цену, Спартаку как раз такой и нужен. Не с гулиевыми и глушаковыми же идти в Европу.

      1
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      Рейтинг: +854

      Argon 32 минуты назад

      Не первый случай. В Краснодаре лишнего не заплатят!

      0
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      Рейтинг: +2252

      мы_не_рабы 38 минут назад

      Каборе - хороший игрок, по меркам РПЛ, но возрастной. Спартаку надо развивать молодёжь, строить новую команду на несколько лет вперёд.

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      Рейтинг: +1590

      SIRIUS 2002 50 минут назад

      Надо было сказать так_ Да Спартак- хорошая команда,
      Но Краснодар лучше!

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      Рейтинг: +136

      Вальдемар IV 1 час назад

      игрок старый и слабый, если думают что надуют краснодар то вперед

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      Рейтинг: +245

      ruverzema29rus > Вальдемар IV 57 минут назад

      у него отличный пас в атаку. качественный полузащитник.

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      Рейтинг: +478

      Юрэс 1 час назад

      Ответ тот же ------ ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ !?!?!?!?!!
      ДА ГЛАВНОЕ !!!!!!!!

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