Каборе: «Спартак» – хорошая команда. Но из уважения к «Краснодару» комментировать ситуацию не хочу»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе назвал причины, по которым не стал продлевать контракт с черно-зелеными.

Соглашение 31-летнего футболиста с краснодарцами рассчитано до конца этого сезона. В конце прошлого года появилась информация, что хавбеком интересуется «Спартак».

– Ваш контракт с «Краснодаром» истекает по окончании сезона. Уже думали о будущем?

– Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем. У нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет. Понимаете, речь ведь идет об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов. Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а все остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остается только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение.

– Много слухов о вашем возможном переходе в «Спартак».

– Всегда много слухов. Сейчас я игрок «Краснодара» и выкладываюсь на сто процентов. Речь идет об уважении к клубу. В этом сезоне у нас осталось восемь матчей. Каждый – как финал, и я концентрируюсь на этом. Но да, у меня есть конкретные предложения.

– Как смотрите на возможность играть за такой клуб, как «Спартак»?

– Это хорошая команда. Но, повторюсь, из уважения к «Краснодару» комментировать ситуацию не хочу.

– В целом вы бы хотели остаться в России или, например, вернуться в Европу?

– Рассматриваю все варианты. Главное, чтобы было комфортно мне и моей семье. Повторюсь, окончательное решение приму по окончании сезона.