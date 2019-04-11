Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа

    По данным The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит ближайшие три месяца из-за травмы.

    В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» футболист получил повреждение и его унесли с поля на носилках.

    Таким образом, Кейн пропустит не только остаток клубного сезона, но и финальные матчи сборной Англии в Лиге Наций.

    • Команда Маурисио Покеттино обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 17-го апреля.
    • Кейн ушел с поля на 58 минуте, Алли – на 87.
    • Матч 34 тура с «Хаддерсфилдом» лондонцы проведут 13 апреля на домашнем поле.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:08
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +546

      Flydis 35 минут назад

      Потому что дэлф - мудло конченое.
      На повторе видно, что он умышленно в ногу летел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      SarJr 38 минут назад

      Тотту щас бы хотя б сохранить место в зоне лч в апл. Это было бы огромным достижением. Про матч с сити вообще не говорю, вряд ли там у тотта если вообще какие либо шансы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64710

      zigbert 43 минуты назад

      Это потеря для Тоттенхэма. Впереди важные матчи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      VVadic 55 минут назад

      У Кейна голеностоп, у Неймара плюсневая кость - а не поменяться ли им?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Борат 1 час назад

      так можно и из топ-4 уплыть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      SK9 1 час назад

      Огромнейшая потеря для Тотенхема, пройти Мс в 1/4 без Кейна можно, но вот в последующих играх АПЛ и ЛЧ будет трудно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67993
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru