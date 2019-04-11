Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа

По данным The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит ближайшие три месяца из-за травмы.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» футболист получил повреждение и его унесли с поля на носилках.

Таким образом, Кейн пропустит не только остаток клубного сезона, но и финальные матчи сборной Англии в Лиге Наций.