Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа

Потому что дэлф - мудло конченое.
На повторе видно, что он умышленно в ногу летел.
По данным The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит ближайшие три месяца из-за травмы.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» футболист получил повреждение и его унесли с поля на носилках.
Таким образом, Кейн пропустит не только остаток клубного сезона, но и финальные матчи сборной Англии в Лиге Наций.
- Команда Маурисио Покеттино обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 17-го апреля.
- Кейн ушел с поля на 58 минуте, Алли – на 87.
- Матч 34 тура с «Хаддерсфилдом» лондонцы проведут 13 апреля на домашнем поле.