Влашич: «ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-лиге»

Ага. Уфу переиграть не можем.
Печаль.
Команда ни о чем. Уже не верится что ,что то толковое из нее будет.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на чемпионство и форму ближайших конкурентов по РПЛ.
– Кто сейчас в чемпионате России превосходит ЦСКА по качеству футбола?
– Никто! По игре мы точно никому не уступаем. «Краснодар» показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.
– А «Зенит», «Локомотив»?
– Эти команды опытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем лучший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с «Уфой». Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили «Локомотиву». Нам опять же немного не хватило опыта.
- Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за полузащитника 17 миллионов евро.
- В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.