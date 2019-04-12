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    Влашич: «ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-лиге»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на чемпионство и форму ближайших конкурентов по РПЛ.

    – Кто сейчас в чемпионате России превосходит ЦСКА по качеству футбола?

    – Никто! По игре мы точно никому не уступаем. «Краснодар» показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.

    – А «Зенит», «Локомотив»?

    – Эти команды опытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем лучший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с «Уфой». Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили «Локомотиву». Нам опять же немного не хватило опыта.

    • Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за полузащитника 17 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2019 06:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      Baldassar 14 апреля 2019, 08:38

      Ага. Уфу переиграть не можем.

      Печаль.
      Команда ни о чем. Уже не верится что ,что то толковое из нее будет.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 апреля 2019, 11:20

      Вера в свои силы ,один из важных компонентов в футболе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 апреля 2019, 10:35

      Патриотичненько,но не всегда соответствует действительности.

      0
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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 12 апреля 2019, 09:46

      Краснодар и ЦСКА ток играют в футбол
      Локо чет непонятное исполняет.
      Еще б отметил игру Арсенала)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 апреля 2019, 09:06

      Согласен. Мне особенно понравилась игра с Авангардом в Грозном.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 апреля 2019, 08:54

      я бы еще краснодар назвал

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 12 апреля 2019, 08:18

      Место лучших - не выше третьего.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 12 апреля 2019, 07:08

      Влашич прав. Как ни тяжело лично мне, но это следует признать. На данный момент армейцы выглядят лучше всех в РПЛ.

      10
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > oyabun 12 апреля 2019, 08:21

      Приятно слышать это от болельщика принципиального соперника)

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > oyabun 12 апреля 2019, 08:47

      Но как показывают чемпионства при Слуцком, можно и при плохой игре становиться чемпионами. Так что лучшая игра еще совершенно ничего не значит. Если играть красиво, а результат иметь как в матче с Уфой, можно вообще в еврокубки не попасть.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Майор Дзагоев 12 апреля 2019, 10:50

      Просто я за красивый и качественный футбол. Ведь именно ради этого мы его и смотрим.

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