Влашич: «ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-лиге»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на чемпионство и форму ближайших конкурентов по РПЛ.

– Кто сейчас в чемпионате России превосходит ЦСКА по качеству футбола?

– Никто! По игре мы точно никому не уступаем. «Краснодар» показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.

– А «Зенит», «Локомотив»?

– Эти команды опытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем лучший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с «Уфой». Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили «Локомотиву». Нам опять же немного не хватило опыта.