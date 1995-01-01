Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Тренер «Славии» – о 0:1 с «Челси»: «Будь у них в воротах не Кепа – мы бы забили»

    Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски рассказал о поражении от «Челси» (0:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

    «У нас было два шанса – в моментах с ударами Борила и Траоре. Будь у них в воротах не Кепа, мы бы забили.

    В таких играх не бывает по 10 моментов. Надо пользоваться теми немногими, которые предоставляются. В определенных ситуациях нам не хватило качества.

    Когда у соперника вышли Канте, Лофтус-Чик и Азар, нам стало намного сложнее», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

    • Решающий гол на 86 минуте забил защитник синих Маркос Алонсо.
    • Ответная игра состоится 18 апреля на «Стэмфорд Бридж».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67828
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru