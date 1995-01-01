Тренер «Славии» – о 0:1 с «Челси»: «Будь у них в воротах не Кепа – мы бы забили»

Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски рассказал о поражении от «Челси» (0:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас было два шанса – в моментах с ударами Борила и Траоре. Будь у них в воротах не Кепа, мы бы забили.

В таких играх не бывает по 10 моментов. Надо пользоваться теми немногими, которые предоставляются. В определенных ситуациях нам не хватило качества.

Когда у соперника вышли Канте, Лофтус-Чик и Азар, нам стало намного сложнее», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.