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    Неймар впервые с января тренировался в общей группе «ПСЖ»

    Нападающий Неймар вернулся в тренировочный процесс «ПСЖ», сообщает официальный твиттер парижан.

    27-летний бразилец провел полную тренировку в общей группе команды Томаса Тухеля.

    23-го января в матче Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0) он досрочно покинул поле из-за рецидива травмы плюсневой кости.

    • Неймар – самый дорогой футболист в истории. Сумма его перехода из «Барселоны» в августе 2017 года составила 222 евро.
    • В 23 матчах нынешнего клубного сезона игрок забил 20 голов и отдал 11 ассистов.
    • 14 апреля лидер Лиги 1 сыграет на выезде против «Лилля» в рамках 32 тура.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4902

      KLIM777 11 минут назад

      там уже и без него все выиграли и все проиграли))

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