Неймар впервые с января тренировался в общей группе «ПСЖ»

там уже и без него все выиграли и все проиграли))
Нападающий Неймар вернулся в тренировочный процесс «ПСЖ», сообщает официальный твиттер парижан.
27-летний бразилец провел полную тренировку в общей группе команды Томаса Тухеля.
23-го января в матче Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0) он досрочно покинул поле из-за рецидива травмы плюсневой кости.
- Неймар – самый дорогой футболист в истории. Сумма его перехода из «Барселоны» в августе 2017 года составила 222 евро.
- В 23 матчах нынешнего клубного сезона игрок забил 20 голов и отдал 11 ассистов.
- 14 апреля лидер Лиги 1 сыграет на выезде против «Лилля» в рамках 32 тура.
@neymarjr is— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 11 апреля 2019 г.
#AllezParis pic.twitter.com/cXwtN0t1AQ