Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Дюков: «Отказались проводить финала Кубка России на «ВТБ Арене» из-за болельщиков «Динамо»

    Президент РФС Александр Дюков сообщил причины, по которым организация отказалась от варианта с проведением финала Кубка России на стадионе «Динамо» «ВТБ Арена».

    Сегодня стало известно, что заключительная игра турнира состоится в Самаре.

    «Если говорить о «ВТБ Арене», то в принципе мы были готовы удовлетворить их заявку, но вы знаете, что мнение болельщиков «Динамо» заключалось в том, чтобы первый матч на этой арене провело само «Динамо». А после открытия на этой арене можно провести и другие игры.

    В данном случае мы исходили из пожеланий болельщиков и клубов, поэтому не стали проводить матч финала Кубка России на стадионе «Динамо». «ВТБ Арена» теперь примет либо игру на Суперкубок России в июле, либо какой-то из матчей национальной сборной», – сказал Дюков.

    • Ранее планировалось открыть «ВТБ Арену» матчем 19-го тура «Динамо» – «Спартак» (0:1), но РПЛ запретила проводить там игру из-за неудовлетворительного качества поля.
    • На данный момент на стадионе бело-голубых идет замена газона.
    • В первых полуфинальных встречах Кубка России «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а «Урал» на своем поле минимально обыграл «Арсенал» (1:0). Ответные матчи пройдут 15 мая.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67828
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru