Дюков: «Отказались проводить финала Кубка России на «ВТБ Арене» из-за болельщиков «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков сообщил причины, по которым организация отказалась от варианта с проведением финала Кубка России на стадионе «Динамо» «ВТБ Арена».

Сегодня стало известно, что заключительная игра турнира состоится в Самаре.

«Если говорить о «ВТБ Арене», то в принципе мы были готовы удовлетворить их заявку, но вы знаете, что мнение болельщиков «Динамо» заключалось в том, чтобы первый матч на этой арене провело само «Динамо». А после открытия на этой арене можно провести и другие игры.

В данном случае мы исходили из пожеланий болельщиков и клубов, поэтому не стали проводить матч финала Кубка России на стадионе «Динамо». «ВТБ Арена» теперь примет либо игру на Суперкубок России в июле, либо какой-то из матчей национальной сборной», – сказал Дюков.