Дюков: «Отказались проводить финала Кубка России на «ВТБ Арене» из-за болельщиков «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков сообщил причины, по которым организация отказалась от варианта с проведением финала Кубка России на стадионе «Динамо» «ВТБ Арена».
Сегодня стало известно, что заключительная игра турнира состоится в Самаре.
«Если говорить о «ВТБ Арене», то в принципе мы были готовы удовлетворить их заявку, но вы знаете, что мнение болельщиков «Динамо» заключалось в том, чтобы первый матч на этой арене провело само «Динамо». А после открытия на этой арене можно провести и другие игры.
В данном случае мы исходили из пожеланий болельщиков и клубов, поэтому не стали проводить матч финала Кубка России на стадионе «Динамо». «ВТБ Арена» теперь примет либо игру на Суперкубок России в июле, либо какой-то из матчей национальной сборной», – сказал Дюков.
- Ранее планировалось открыть «ВТБ Арену» матчем 19-го тура «Динамо» – «Спартак» (0:1), но РПЛ запретила проводить там игру из-за неудовлетворительного качества поля.
- На данный момент на стадионе бело-голубых идет замена газона.
- В первых полуфинальных встречах Кубка России «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а «Урал» на своем поле минимально обыграл «Арсенал» (1:0). Ответные матчи пройдут 15 мая.