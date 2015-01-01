Более 140 фанатов были арестованы перед матчем «Аякс» – «Ювентус». У них изъяли ножи и фейерверки

Вчера в Амстердаме состоялся первый четвертьфинальный матч между «Аяксом» и «Ювентусом» (1:1).

По информации полиции города, накануне игры произошло столкновение между болельщиками голландской и итальянской команд, в результате которого были арестованы более 140 человек.

У задержанных были изъяты в том числе ножи и фейерверки. Большинство из них оказались фанатами туринского клуба.

«Полиция провела множество арестов в среду, 10 апреля, перед матчем «Аякс» – «Ювентус».

Две большие группы, в основном итальянские болельщики, были арестованы. Первая группа в числе 46 подозреваемых была арестована в метро, ​​вторая группа (61 подозреваемый) были задержаны на стадионе. В наличии у этих групп были обнаружены оружие и фейерверки.

Полиция также действовала на Аренабульваре на южной стороне стадиона. Это произошло из-за беспорядков, возникших в результате зажигания фейерверков и совершения открытого насилия [включая вандализм на стадионе] возле входа H.

Здесь были развернуты водометы, а также мобильные подразделения и конная полиция. Было произведено более 30-ти арестов. Полиция расследует эти инциденты», – говорится в заявлении властей.

Вчера заместитель премьер-министра Италии и министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что 120 задержанных были фанатами «Ювентуса».

«Около 120 человек были задержаны. Были обнаружены люди, несущие предметы, не совсем подходившие для похода на стадион.

Футбол прекрасен, спорт прекрасен, но только с «чистыми» руками и «чистым» лицом, без создания проблем. Так что, ведите себя хорошо», – сказал Сальвини.

Ответная игра между «Ювентусом» и «Аяксом» состоится во вторник, 16 апреля, в Турине.